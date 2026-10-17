Redacción Madrid Europa Press 17 OCT 2026 - 19:29h.

El altar, con velas y flores, estaba situado frente a la casa de la que fue desahuciada la mujer de 87 años en el Retiro

"Saben que son incapaces de borrar todo lo que Maricarmen ha sembrado", ha asegurado el Sindicato de Inquilinos de Madrid

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MadridEl Sindicato de Inquilinas de Madrid ha denunciado que han destruido el altar en recuerdo a Maricarmen en Madrid, que estaba compuesto por velas, flores y mensajes en memoria de la anciana de 87 años fallecida.

Todo eso habían puesto los vecinos de la mujer mayor frente a la que había sido su casa en el distrito de Retiro en la capital, hasta el momento de ser desahuciada el 23 de septiembre.

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"Quienes hemos acompañado a Maricarmen los últimos siete años no vamos a permitir que destrocen su memoria de este modo. Pueden intentar destruir un altar y unas velas, pero saben que son incapaces de borrar todo lo que Maricarmen ha sembrado", ha señalado la organización en un mensaje publicado en redes sociales.

El sindicato ha reivindicado así el legado de la octogenaria y ha expresado su rechazo a la desaparición de los elementos colocados en la acera, junto a un árbol, delante del número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda.

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"Un lugar para compartir el dolor y mantener viva su memoria"

El desalojo de Maricarmen se ejecutó en el cuarto intento y puso fin a una larga batalla judicial por el piso, en el que residía desde 1956 gracias a un contrato de alquiler de renta antigua firmado por su padre.

El desahucio de Maricarmen se convirtió en uno de los detonantes de las movilizaciones por el derecho a la vivienda en Madrid y dio lugar a una acampada en la Puerta del Sol, donde activistas y ciudadanos siguen concentrados.

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Denuncian la situación de vulnerabilidad de la anciana y reclaman una mayor protección para los inquilinos frente a los desahucios como el que sufrió la octogenaria. La zona donde residía se había convertido en "un lugar para compartir el dolor y mantener viva su memoria".