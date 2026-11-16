Manuel Pimentel Almería, 16 NOV 2026 - 07:30h.

Una investigación realizada en dos centros educativos de Almería detecta una mayor concentración de partículas de microplásticos en los espacios interiores

Las fibras textiles son la forma predominante y el PET, el plástico más habitual entre los materiales sintéticos

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El uso extendido del plástico en nuestra sociedad acarrea un importante problema de contaminación medio ambiental que representa un peligro para la salud. Una de las consecuencias del uso masivo de este material son la generación de microplásticos.

Estos residuos no solo están presentes en el agua, los alimentos o el suelo, también se encuentran suspendidos en el aire que respiramos, incluso en espacios tan sensibles como los colegios. Así lo confirma un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Almería que han analizado el aire de dos colegios de la provincia de Almería donde se han encontrado partículas de microplásticos.

La investigación, publicada por la revista científica 'Polymers' recoge los datos obtenidos en un colegio de un área urbana de Almería y otro ubicado en un entorno próximo a invernaderos. También se analiza el aire de un colegio de Madrid. Además, en uno de los centros almerienses se hizo una comparación entre el aire del interior de un aula y el del patio exterior.

Más partículas dentro de las aulas

Uno de los resultados más llamativos de la investigación es que las muestras recogidas en el interior del aula contenían más partículas que las del exterior. Los investigadores apuntan a varios factores que podrían explicar esta diferencia como la acumulación de partículas en espacios cerrados, la actividad humana y la suspensión de materiales previamente depositados en superficies.

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Ropa, mochilas, mobiliario y otros elementos textiles -como los tejidos de poliéster- también podrían contribuir a la presencia de estas partículas. Y es que el polvo que hoy en día se genera en los espacios cerrados suele contener una buena proporción de fibras plásticas y otros elementos químicos nocivos, como los químicos persistentes.

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Los hallazgos de este estudio ponen de manifiesto la gravedad de un problema que preocupa a los expertos: los niños podrían estar respirando partículas de plástico en el colegio, un lugar donde pasan varias horas al día durante muchos años de su vida.

Sin embargo, el informe indica un matiz importante, y es que aunque se encontraron más partículas en el interior, las proporciones entre materiales naturales y sintéticos fueron similares dentro y fuera del aula.

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95 % de las partículas son fibras

El estudio identifica hasta siete tipos de polímeros: PET, polipropileno, poliamida, poliuretano, polietileno, poliacrilonitrilo y politetrafluoroetileno, siendo el polipropileno (PP), la poliamida (PA) y el polietileno (PE) los más abundantes en interiores mientras que en las muestras exteriores, el PET supone el 52,12% de los microplásticos sintéticos detectados. Este material se utiliza ampliamente en la fabricación de fibras de poliéster.

La investigación revela además que casi el 95% de las partículas recopiladas son fibras. En concreto, el 94,89 % del total, frente al 2,96% de fragmentos y el 2,15% de películas o láminas. Entre los materiales identificados, se ha encontrado que las partículas de origen natural eran mayoritarias y representaban entre el 70,2% y el 85,9% del total, dependiendo del centro escolar. La celulosa fue el componente natural más abundante.

Madrid registró la mayor presencia de fibras sintéticas

Las diferencias entre los tres colegios estudiados también fueron significativas. En el colegio situado en Madrid, en un entorno urbano con mayor densidad de población y tráfico, presentó la mayor abundancia de fibras sintéticas.

El área estudiada alrededor de este centro tenía una densidad estimada de 15.241 habitantes por kilómetro cuadrado. La cifra contrasta con los 4.808 habitantes por kilómetro cuadrado del entorno residencial de Almería y los 304 del área periurbana agrícola donde se encontraba el segundo colegio almeriense.

También se han encontrado diferencias significativas en la composición de los polímeros entre los tres emplazamientos, aunque la identificación de un determinado plástico no permite confirmar automáticamente su procedencia.

Por ejemplo, el polietileno se utiliza habitualmente en los plásticos agrícolas y en las cubiertas de invernaderos que abundan en la provincia de Almería, pero no se puede demostrar que la presencia de este material en el colegio analizado proceda de los invernaderos.

¿Plástico en los pulmones?

Otro de los aspectos más relevantes del trabajo es el análisis del tamaño de las partículas para estimar su impacto en el aire y su capacidad de penetrar en los pulmones. Los resultados indican que apenas el 0,45% de las partículas analizadas tenían un diámetro aerodinámico inferior a 10 micrómetros y solo un 0,13 % por debajo de los 4 micrómetros. Estas dimensiones son relevantes desde el punto de vista de la exposición respiratoria, ya que las partículas de menor tamaño pueden penetrar más profundamente en el aparato respiratorio.

No obstante, los investigadores inciden en que estos valores son estimaciones y no mediciones directas del diámetro aerodinámico ni tampoco permiten establecer con precisión cuántas de estas partículas pueden alcanzar los alvéolos pulmonares.

Un problema ambiental poco estudiado

El estudio no evalúa efectos sobre la salud de los alumnos ni permite establecer una relación entre la exposición detectada y la aparición de enfermedades, pero los autores concluyen que se debe estudiar la presencia de microplásticos en suspensión de los centros educativos, debido al tiempo que los menores pasan en ellos.

La investigación también pone de manifiesto la importancia de analizar conjuntamente la abundancia, la composición química, la morfología y el tamaño de las partículas para comprender mejor su comportamiento.

Aunque los resultados confirman la presencia de microplásticos en el aire de los tres centros estudiados, los investigadores consideran necesario ampliar los estudios a un mayor número de colegios y emplear métodos que permitan concretar con más precisión las partículas de menor tamaño.

El trabajo, realizado por investigadores de la Universidad de Almería; investigadoras de la Estación Experimental de Zonas Áridas del CSIC y de la Universidad de Shanghái, lanza al aire un nuevo reto sobre la contaminación generada por el uso de los plásticos en nuestra sociedad y la exposición cotidiana de la población infantil a estas partículas.