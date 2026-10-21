Nuria Morán 21 OCT 2026 - 14:51h.

Del 19 de septiembre al 15 de noviembre, el famoso parque se transforma por Halloween. Este año, como novedad, incorpora un nuevo pasaje de terror: 'El carnicero de Penitence'

Horrorland, el mejor parque de terror de Europa, vuelve a Barcelona por Halloween con novedades que dan mucho miedo, incluidas peticiones de mano y bodas

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Halloween se ha convertido en una de las fiestas más celebradas en nuestro país y cada vez son más las personas que preparan planes especiales para la época más terrorífica de año.

A la hora de celebrarlo de forma especial, en los últimos años PortAventura se ha convertido para muchos visitantes en una opción atractiva para disfrutar de Halloween ya que el parque se transforma por completo y ofrece una estampa salida de una auténtica película de terror.

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El resort, que fue pionero en introducir Halloween en España en el año 2000, suma así 27 años de trayectoria en una celebración que continúa evolucionando para ofrecer nuevas experiencias a sus visitantes.

Así son los pasajes del terror de PortAventura

Como novedad, este año destaca el estreno de 'El carnicero de Penitence', un nuevo pasaje del terror en Far West. Con esta incorporación, ya son cinco los pasajes de terror que se pueden experimentar allí junto con 'La isla maldita', 'La muerte viva', 'REC® Experience' y 'Angkor'.

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El recorrido se adentra en el hogar y negocio del carnicero, donde los visitantes atravesarán diferentes espacios inspirados en una carnicería y matadero de la segunda mitad del siglo XIX. La ambientación, cuidada al detalle y con elementos propios de la época, reforzará la inmersión en el universo del Far West.

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La experiencia está diseñada para incrementar el suspense durante el recorrido hasta descubrir el secreto que el carnicero ha mantenido oculto durante años. Con un marcado tono gore, el nuevo pasaje incorpora un registro de terror diferente a la oferta existente y amplía la experiencia de Halloween en PortAventura World.

La renovación de Halloween 2026 se extiende también al resto de la programación del parque. La temporada incorporará un nuevo espectáculo en el Saloon, así como nuevos personajes de calle en que recorrerán PortAventura Park.

Otras propuestas familiares

Esta temporada reúne propuestas de distinta intensidad para que familias, jóvenes y adultos puedan vivir la temporada de una forma diferente.

Los más pequeños y las familias volverán a encontrar contenidos como 'Truco o Trato', 'Día de los Muertos', la 'Halloween Parade' y diferentes propuestas de animación y personajes de calle, junto a experiencias más intensas como la 'Scare Zone La Maldición del Emperador'.

Finalmente, cuando llega la noche y antes de que PortAventura cierre sus puertas, los visitantes tendrán la oportunidad de disfrutar de la tradicional cabalgata y del espectáculo 'Horror en el Lago: los monstruos emergen de las aguas', que finaliza con un sorprendente espectáculo pirotécnico.

Durante casi 60 días, el parque vivirá una transformación integral, con decoración especial en las diferentes áreas, espectáculos adaptados a la temporada, nuevos personajes, propuestas gastronómicas específicas y productos exclusivos de Halloween.