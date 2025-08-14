Hay cuatro incendios activos en Extremadura: en Malpartida de Plasencia, Casares de Hurdes, Trujillo y Jarilla

Última hora de los incendios forestales| Muere uno de los heridos graves en el fuego de León, el tercer fallecido por los fuegos

Una jornada más, los incendios que sacuden a España siguen extendiéndose. En Extremadura, la Junta ha activado este jueves a las 07:15 horas la situación operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma (INFOCAEX) a toda la región por simultaneidad de incendios forestales que han obligado a la evacuación de núcleos poblacionales y el rescate de vecinos cercados por las llamas.

Hay cuatro incendios activos en estos momentos: en Malpartida de Plasencia, Casares de Hurdes, Trujillo y Jarilla. Este último ha arrasado, según las estimaciones de la Junta de Extremadura, 4.625 hectáreas, y ha atravesado la autovía A-66 y la carretera nacional N-630, que permanecen cortadas al tráfico en estos momentos.

De igual modo, mantiene a alrededor de 320 personas alojadas por su seguridad en la ciudad deportiva La Bombonera de Plasencia, y otras 50 personas vulnerables repartidas en el Seminario de Plasencia, en la residencia de Baños de Montemayor, en la residencia de Hermanitas de los Pobres de Plasencia, tras la evacuación de Cabezabellosa, Jarilla y Villar de Plasencia, sin que se descarten nuevas evacuaciones o confinamientos.

El fuego obliga al confinamiento de Oliva de Plasencia

En esta línea, desde el Puesto de Mando Avanzado del 112 Extremadura se ha procedido al envío masivo de ES-Alert para advertir a distintas poblaciones, como Oliva de Plasencia, a cuyos vecinos se insta a permanecer confinados.

De igual modo, debido al cambio en las condiciones del incendio, el Puesto de Mando Avanzado se ha replegado y desplegado a una nueva ubicación "más segura", en la salida de La Granja en la A-66.

En total, el dispositivo de emergencia de este incendio forestal ha movilizado a 200 militares de la UME, 80 unidades de bomberos forestales, 4 agentes del medio natural, 4 técnicos de extinción, efectivos del Miteco, bomberos del SEPEI, Guardia Civil y Cruz Roja; así como técnicos de Protección Civil y Emergencias; trabajadores sociales y psicólogos.

Los medios y recursos de la Junta de Extremadura, así como aquellos dependientes de otras administraciones continúan trabajando para que esta emergencia tenga "la menor incidencia posible en la población, sus bienes y el medio ambiente", subraya el Ejecutivo regional, que pide a todos los afectados seguir las indicaciones y no poner en riesgo sus vidas.