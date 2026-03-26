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Sociedad

Hallan muerto en las Cuencas Mineras de Teruel a Dámaso Miguel, un profesor que desapareció en la localidad de Fraga

Dámaso Miguel, el joven profesor fallecido al que las autoridades buscaban desde el miércoles
Dámaso Miguel, el joven profesor fallecido al que las autoridades buscaban desde el miércoles. RRSS
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La Guardia Civil ha hallado este jueves en la Comarca turolense de las Cuencas Mineras el cuerpo sin vida de Dámaso Miguel V. S. B., un profesor zaragozano de 28 años que residía en el municipio oscense de Fraga y que desapareció en la tarde del pasado martes.

La denuncia se presentó el miércoles por la mañana y, de inmediato, se estableció un dispositivo de búsqueda con numerosos efectivos policiales, incluyendo un helicóptero del Gobierno de Aragón, así como alrededor de 50 voluntarios de la zona. Las labores no dieron resultados durante toda esa jornada.

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Los agentes del municipio de Fraga llevaron a cabo diversas indagaciones y apuntaron a la posibilidad de que el joven se encontrase en la provincia de Teruel. Los efectivos se desplazaron hasta la zona y, tras realizar diversos rastreos, se ha encontrado su cuerpo sin vida, apuntan fuentes locales como 'El Periódico de Aragón'.

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El Ayuntamiento de Fraga lanza un mensaje de apoyo a la familia del joven profesor

El Ayuntamiento de Fraga ha publicado un mensaje en redes sociales en el que agradece el trabajo de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad, entidades y voluntarios que han colaborado en la búsqueda y ha trasladado su apoyo a familiares y seres queridos en este momento tan difícil.

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Teruel se ha hecho cargo de la investigación para determinar las causas del fallecimiento. Los agentes tratan de esclarecer todas las circunstancias de lo ocurrido.

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