Redacción Cataluña 08 MAY 2026 - 12:27h.

Los análisis descartan que las heridas y hematomas del bebé de Barcelona sean consecuencia de una alteración genética como sostiene su padre detenido

La madre del bebé maltratado y abusado sexualmente en Barcelona buscó en Google "mi pareja no trata bien a mi hijo"

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Este jueves se ha conocido el resultado de los test genéticos que un juzgado de Barcelona ordenó realizar al bebé de tres meses atendido en varios hospitales en los que se le detectó importantes lesiones, heridas y hematomas en varias zonas del cuerpo. Los padres han sido detenidos, aunque la madre fue puesta este jueves en libertad.

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Las pruebas han demostrado que el menor no sufre ninguna enfermedad que justifique sus múltiples lesiones -hematomas en zonas genitales y mejillas, fracturas en extremidades y fisuras anales-, según informa El Periódico. Así, según esta pericial, se trata de un bebé sano, sin alteraciones genéticas ni en sangre ni en huesos.

"Un supuesto gen vinculado a la atrofia muscular"

La importancia de los resultados de esta prueba radica en que una de las líneas de la defensa del detenido era que el niño podría sufrir una enfermedad genética, ya que el padre es portador de un gen vinculado a la atrofia muscular.

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Así, este extremo ha quedado descartado con los resultados de estas pruebas. Los test también dejan claro que los hematomas no son fruto de una enfermedad en la sangre, como también apuntó el pediatra del CAP Roger de Flor que, a la vista de los moretones, derivó al niño al Hospital de Sant Pau para que le hicieran un análisis de sangre, que salió normal.

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La Audiencia de Barcelona acordó este jueves que el padre del bebé siga en prisión y que la madre salga en libertad, ante el convencimiento de que el niño no padeciera una enfermedad genética.

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En su escrito dejó constancia que "en relación a la alteración genética a la cual se refiere la parte apelante en su escrito de recurso y cuya alegación no viene acompañada de ningún principio de prueba de ningún tipo, ello fue descartado por dichas peritos. Dijeron que el menor no presentaba una única lesión, sino múltiples y que no existe ninguna patología genética conocida que pueda explicar dichas múltiples lesiones. Además, no cabe perder de vista que desde que el menor ha sido apartado de sus progenitores, la evolución del mismo es favorable, lo cual constituye un indicio más de criminalidad".

Según el citado medio, el bebé, que salió a mediados de abril del Hospital Vall d'Hebron, donde estuvo un mes ingresado, para integrarse en una familia de acogida, se encuentra bien y no ha vuelto a presentar más heridas.

Búsquedas en Google de la madre

Tras conocerse el auto de puesta en libertad de la madre del menor y el mantenimiento de la prisión para el padre, los magistrados han dejado constancia respecto a la madre que, si bien los indicios de criminalidad existentes en su contra se han ido debilitando a medida que la instrucción ha ido avanzando, al menos en lo que se refiere a la comisión por acción de los actos de maltrato, la madre "sí era conocedora de la situación".

Se basa en las búsquedas que realizó en Google antes del ingreso hospitalario del menor, el 16 de marzo, relacionadas con la preocupación que tenía por el estado de salud del bebé y con el malestar que tenía con respecto a su relación de pareja.

En concreto, el 4 de marzo de 2026 buscó "mi pareja no trata bien a mi bebé" y, ese mismo día, hizo una fotografía de un hematoma que el niño presentaba en su mejilla derecha.

Unos días después, el 13 de marzo, consultó de nuevo en internet que su pareja no era cariñosa con su bebé y añadió que "se pone nervioso, chilla con el bebé en brazos", entre otras.

Además, los Mossos d'Esquadra concluyeron en las diligencias ampliatorias que no había "ninguna información ni evidencia sobre un posible carácter agresivo o brusco de la madre" y que las reacciones que tuvo cuando entendió lo que le estaba pasando a su hijo y las consecuencias fueron coherentes y muy expresivas, especialmente después de la intervención del fiscal, donde se le vio anímicamente hundida, según el auto.

Por su parte, la Audiencia de Barcelona ha acordado mantener al padre en prisión provisional, comunicada y sin fianza y los magistrados han argumentado su decisión alegando que, si bien existen dudas razonables en relación al origen de las lesiones que el niño presenta en la zona anal, en relación al resto de lesiones "hay varios indicios que apuntan a que sería el padre el autor de las mismas".