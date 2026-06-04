Ana Verdejo Malena Guerra 04 JUN 2026 - 16:07h.

La Policía Nacional ya lo tiene todo preparado en Madrid para mantener vigilado en cada momento el entorno del papa

Todo sobre la visita del papa León XIV a España en 2026

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Durante unos días Madrid se convertirá en un verdadero laberinto por la visita del papa León XIV que permanecerá en España hasta el día 12 de junio. La capital ha colocado escenarios en las principales calles de la ciudad y hecho los cortes de tráfico necesarios para garantizar que todo salga bien durante esta importante visita.

Una de las principales zonas que ya ha sido cerrada al tráfico ha sido la Plaza de Lima, desde donde la reportera Ana Verdejo explica cómo está siendo la organización del montaje: "Los carriles centrales del Paseo de la Castellana desde Nuevos Ministerios y Cuzco también han sido cerrados".

El Ayuntamiento ha colocado escenarios en algunos de los puntos claves y ya hacen todas las pruebas "de sonido porque llegarán algunos artistas invitados de cara al sábado. El escenario ya ha sido instalado, las torres de sonido ya están preparadas y hay cerca de 30 pantallas que seguirán de cerca al papa León XIV en su encuentro con miles de jóvenes".

La seguridad del papa desde el cielo

Pero las pantallas no serán las únicas que seguirán de cerca los movimientos del pontífice, sino que estará protegido en todo momento por cielo, tierra y mar. Muy de cerca estarán vigilando en todo momento su entorno seis helicópteros que tienen como único objetivo velar por su integridad.

El equipo de Informativos Telecinco ha podido hablar con uno de los pilotos de los seis helicópteros que protegerán al papa desde el cielo: "La función del helicóptero en este caso es dar cobertura a la caravana y ver movimientos de gente que no se corresponden con movimientos habituales observando los puntos altos, que son puntos de interés, pues ventanas abiertas, azoteas porque es donde el posible tirados se podría situar para intentar atentarlo contra su sanitad".

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Y aunque parezca que desde las alturas la capacidad de reacción es menor, todo lo contrario: "Somos un medio súper ágil, podemos cubrir cualquier punto de Madrid en cuestión de minutos", añade. Pero la vigilancia por aire no es suficiente y la Policía Nacional ha establecido un dispositivo en el subsuelo de Madrid para garantizar que todo esté limpio y que el papa no sea víctima de atentado desde las profundidades, según confirman sus agentes.

Los 4.000 kilómetros subterráneos que estarán vigilados

"Justo debajo de Paseo Castellana vamos a hacer un recorrido de la zona de influencia hacia el papa, porque personalidades y público van a estar muy aglomeradas en superficie. Entonces nosotros buscamos aquí una intrusión de personas que pueden hacer algún sabotaje tanto de agua, gas o electricidad, como búsqueda de artefactos explosivos para posibles atentados que pudieran hacer".

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Los topos, que así es como se llaman los agentes que se encargan de controlar la seguridad en los subsuelos, hacen el mismo recorrido que va a hacer el papa por este otro mundo de Madrid y que cuenta con 4.000 kilómetros de galerías subterráneas.

Pero aún falta controlar el traslado del pontífice a través del mar, pero en España ya lo tenemos todo preparado. Hace unas horas el despliegue policial se ha establecido en Canarias a través de barcos, con más de 250 agentes, casi 200 vehículos de la Policía Nacional que velarán por la seguridad durante la visita del Papa a las islas.