Claudia Barraso 18 JUN 2026 - 16:31h.

José Manuel, padre de Kira López, ha confesado un doloroso recuerdo que ha tenido sobre la muerte de su hija

La madre de Kira López comparte el mensaje de su hija antes de quitarse la vida: "Lo he hecho porque no soy suficiente"

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Kira López, la menor de 15 años que se suicidó en mayo de 2021, dejó un vacío en sus padres que a pesar de que hayan pasado cinco años de su muerte, siguen sin poder asimilar la triste pérdida de su hija que fue víctima de acoso escolar durante años y que acabar con este problema se ha convertido en el objetivo principal de sus padres.

José Manuel López Viñuela, por momentos, sigue acordándose de su hija como si nada hubiese pasado, tal y como ha confesado a sus seguidores a través de un emotivo post publicado en su perfil de la red social ‘X’, explicando que esta mañana sufrió un episodio que le “ha dejado roto de nuevo”.

“Por un instante, pensé que Kira seguía aquí. Creí que se había caído al suelo y salté para ayudarla, como haría cualquier padre. Fue un acto reflejo y automático, nacido del amor que siento por ella, que permanece intacto después de todos estos años”.

El recuerdo que tuvo de su hija

Su hija Kira murió con apenas 15 años, siendo todavía una niña, pero también víctima de constantes ataques y agresiones contra la pequeña por parte de muchos de sus compañeros. No lo pudo soportar más y decidió acabar con todo, también con la vida de sus padres, que nunca ha vuelto a ser la misma: “Mi mente olvidó la realidad. Fui a cuidar de mi hija y al verla en el suelo, llevaba la misma ropa que el mismo día que se murió”.

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Cuando recordó que imaginó a su hija con la misma ropa que llevaba el día que murió, José Manuel se dio cuenta de que estaba recordando aquel fatídico día: “Ese detalle me atravesó por dentro, porque hay imágenes que se quedan para siempre, como si el dolor las hubiera congelado en el tiempo. Pero entonces llego el golpe, que nunca desaparece: recordé que Kira ya no está aquí. Que no puedo cogerla, abrazarla o preguntarle si está herida”.

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Cinco años después de la muerte de Kira

Han pasado cinco años de la muerte de la pequeña, sin embargo “el tiempo no lo cura todo, el tiempo te enseña a sobrevivir, pero hay heridas que permanecen abiertas siempre. La pérdida de un hijo no se supera, sino que aprendes a caminar con ella cada día”.

Explica que el desgarrador momento que vivió José Manuel cuando estaba en su casa, en silencio, era su mente recordándole que Kira sigue más presente en su vida: “Esta mañana, durante unos momentos, simplemente fui un padre preocupado por su hija otra vez. Y cuando la realidad volvió sentí de nuevo el mismo inmenso vacío dejado por su ausencia. Kira, siempre estarás conmigo, incluso cuando mi corazón cree, aunque sea por un segundo, que sigues aquí”.