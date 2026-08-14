Más de mil personas atendidas en las primeras 48 horas tras el eclipse, la mayoría por dolencias oculares

Buena parte de las consultas vino motivada por molestias en los ojos tras mirar el eclipse, en general leves

Todo sobre el eclipse solar del 12 de agosto de 2026 en España

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Más de un millar de personas han sido atendidas entre las distintas comunidades autónomas, la mayoría por dolencias oculares, en las primeras 48 horas tras el eclipse total de Sol que sumió este miércoles a más de la mitad de España en una profunda e histórica oscuridad.

340 atenciones médicas en Madrid

Según los datos recopilados por Europa Press, a falta del balance de Canarias, buena parte de las consultas vino motivada por molestias en los ojos tras mirar el eclipse, en general leves, aunque también hubo mareos o golpes de calor.

En concreto, los servicios sanitarios de la Comunidad de Madrid han realizado un total de 340 atenciones médicas relacionadas con el eclipse hasta las 9 horas de este viernes, según han informado fuentes de la Consejería de Sanidad. Las principales causas de estas asistencias han sido mareos, molestias y problemas oculares, así como consultas de ciudadanos para resolver dudas relacionadas con los posibles efectos del fenómeno astronómico.

Cataluña ha atendido a 153 personas desde las 7.00 horas del miércoles y las 7.30 horas de este viernes, y 72 de ellas han estado relacionadas con afecciones oftalmológicas; seguida de la Comunidad Valenciana, que ha dejado 147 atenciones oftalmológicas.

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En su caso, Osakidetza ha atendido a 129 personas en todo Euskadi por dolencias oculares con sintomatología leve, 22 de ellas en atención primaria y 36 en hospitalaria. La Jefa de Sección de Urgencias en el Hospital Universitario Donostia, Oihana Ormazabal, ha señalado que ha sido "patología leve y no hay ninguna lesión grave que se le pueda atribuir al eclipse de ayer".

Los hospitales andaluces han recibido hasta el mediodía de este jueves un total de 44 consultas en urgencias oftalmológicas relacionadas con el eclipse, si bien ninguno de los casos ha requerido ingreso hospitalario ni ha revestido gravedad.

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En Murcia han sido 32 las personas que han acudido al médico por problemas oftalmológicos relacionados con el eclipse. El Servicio Murciano de Salud (SMS) ha precisado que ningún caso ha sido grave, ni ha requerido ingreso hospitalario o intervención quirúrgica.

Por su parte, el dispositivo sanitario especial desplegado por el 061 Aragón ha atendido una treintena de asistencias o consultas telefónicas entre el 10 y el 13 de agosto; siendo este miércoles, 12 de agosto, cuando se ha concentrado la mayor parte de ellas, todas leves y fundamentalmente por contusiones y pequeñas curas.

No se descartan más consultas

Unas 20 personas han sido atendidas en atención primaria o en hospitales de Baleares por lesiones oculares. Además, el Centro de Coordinación de Emergencias 112 recibió 14 consultas telefónicas. El director de Asistencia Sanitaria del IBSalut, Hermann Ribera, ha explicado que no descartan más atenciones por estas dolencias, puesto que las lesiones se empiezan a desarrollar a partir de las 24 a 48 horas.

Otras veinte en La Rioja han acudido al Hospital San Pedro por molestias oculares y, de éstas, cuatro presentaban lesiones compatibles con la exposición.

Por otro lado, Galicia ha registrado 19 incidencias, en su mayoría consultas sin síntomas, caídas y crisis de ansiedad. Le sigue Asturias donde la consejera de Salud, Concepción Saavedra, ha cifrado en 18 el número de consultas en atención primaria que pueden tener relación con el eclipse solar, de los 64 pacientes que se acercaron a sus centros de salud por motivos oculares a partir de las 20.00 horas del miércoles.

Mareos y golpes de calor

Castilla-La Mancha ha registrado 18 incidencias relacionadas principalmente con mareos o malestar general, debido al intenso calor, o consultas por haber visionado el eclipse sin protección. Ocho incidentes menos ha atendido Castilla y León --sólo uno de ellos por molestias oculares--; mientras que Navarra ha contabilizado siete atenciones oftalmológicas y dos por calor.

Finalmente, Extremadura ha atendido a tres pacientes por alteraciones visuales. En Cantabria la consejera de Presidencia y Seguridad, Isabel Urrutia, ha destacado la "absoluta normalidad" y el civismo de la gente durante toda la jornada; precisando que las llamadas al 112 --entre las 15.00 y las 22.00 horas del miércoles-- aumentaron en 52, y los Puestos de Mando Avanzado (PMA) gestionaron la atención de varias incidencias "que nada tuvieron que ver con el eclipse".