La escena ha ocurrido mientras los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado se preparaban para salir al desfile de este 12 de octubre

Al minuto | El desfile del 12 de octubre en Madrid, en directo

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El desfile del Día de la Fiesta Nacional ha dejado este lunes, 12 de octubre, una de las imágenes más románticas de la jornada. Mientras Madrid se preparaba para acoger el tradicional homenaje a la bandera y el desfile militar, un miembro de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha aprovechado los momentos previos al comienzo del acto para pedir matrimonio a su pareja.

La escena, captada en directo, ha convertido una mañana marcada por el protocolo y los preparativos militares en un recuerdo inolvidable para sus protagonistas y para los compañeros que han sido testigos de la sorpresa.

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El momento de la pedida de mano

El momento se ha producido alrededor de las 9:50 horas, cuando los efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado ultimaban los preparativos para participar en la celebración.

En las inmediaciones de la glorieta del Emperador Carlos V, en la zona de Atocha, los medios se encontraban cubriendo los instantes previos al desfile cuando han advertido que acababa de producirse algo inesperado entre los integrantes de la UME. Se trataba de una pedida de mano.

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Tal y como ha publicado el Ministerio de Defensa en su perfil de las redes sociales, la novia ha dicho que sí. "¡Ha dicho sí! Todo Día de la Fiesta Nacional es especial, pero este será inolvidable para ellos. ¡Felicidades, pareja! Que seáis muy felices", sostienen.

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La emoción también se reflejaba en el rostro de la joven, que no podía contener las lágrimas. Acto seguido, ambos se han fundido en un abrazo y, ante los gritos de "que se besen", han decidido sellar la pedida con un romántico beso.

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Los actos de este 12 de octubre

Poco después, la atención se trasladaría al recorrido oficial, presidido por los reyes Felipe y Letizia junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía.

La celebración de este año ha reunido a más de 4.380 efectivos en un recorrido que discurre entre Atocha y la plaza de Colón, pasando por el paseo del Prado y Recoletos.

La jornada ha incluido los tradicionales honores a la bandera y el desfile terrestre y aéreo, con la participación de distintos cuerpos de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas y cuerpos de seguridad.