Celia Molina 28 OCT 2026 - 13:20h.

El jugador de la Selección Española de Fútbol y la modelo portuguesa han sido pillados entrando juntos en un restaurante de París

Ferrán Torres y Sara Sampaio, grabados juntos de la mano entrando a un restaurante en París

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Después de protagonizar un erótico anuncio de ropa interior, Ferran Torres ha vuelto a llevarse todas las miradas al ser pillado entrando de la mano de una mujer en un restaurante de París. La noticia, que fue dada en España por Javi Hoyos, venía acompañada de un vídeo en el que el jugador de la Selección Española de Fútbol aparece junto a la modelo portuguesa Sara Sampaio, conocida mundialmente por haberse convertido en ángel de Victoria Secret en el año 2015.

La influencer, que cuenta con ocho millones de seguidores en Instagram, también habría sido vista en el Parque de los Príncipes durante el partido de la Champions League que enfrentó al Paris Saint-Germain con el Barcelona el pasado 20 de octubre, pero, ¿quién es Sara Sampaio, la mujer que podría haber conquistado el corazón de Ferran?...

"A menudo, me arranco el pelo de las cejas"

Nacida en Oporto, Portugal, en el año 1991, Sampaio ha sido imagen y ha desfilado para firmas de lujo como Giorgio Armani (siendo rostro de fragancias junto a Cate Blanchett), Calzedonia, Tommy Hilfiger y portadas de revistas como Vogue y Sports Illustrated. También ha ganado múltiples premios como Mejor Modelo Femenina en su país natal.

En las redes, también se hizo famosa por haber confesado abiertamente que padece tricotilomanía, un trastorno obsesivo compulsivo que la Clínica Mayo define como una "enfermedad de salud mental que implica la necesidad irresistible y recurrente de arrancarse el cabello del cuero cabelludo, de las cejas o de otras zonas del cuerpo, aunque el paciente intente detenerse.

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"Por desgracia, padezco tricotilomanía"

Una vez, hablando sobre su rutina de belleza y la depilación de sus cejas dijo: "Procuro no tocarlas, pero por desgracia padezco tricotilomanía y a menudo me las arranco", dando visibilidad a este tipo de trastorno. También en sus redes, suele reflejar otros aspectos de su vida personal, como el crecimiento de su perrito, que acaba de cumplir un año de vida.

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Ahora, su nombre resuena de nuevo por haberse convertido en la posible nueva pareja de Ferran Torres, el jugador que llevó a la victoria a nuestra selección en el último Mundial de Fútbol. En el minuto 106 de la prórroga y tras la polémica eliminación de un gol anterior de España, este valenciano llevó a nuestro país a lo más alto, en el último partido en el que Messi jugaría con la selección argentina.

Este hito convirtió al futbolista en un fenómeno nacional, que también llamó la atención de los usuarios de las redes sociales por su atractivo físico. De hecho, el audio de una joven diciendo 'Oh, Ferran', mientras la cámara enfocaba a la alineación española tras la victoria del Mundial, fue infinitamente compartido por mujeres que quedaron prendadas por la masculinidad de Torres. Y, haciendo gala de su atractivo, el jugador protagonizó hace poco una campaña de ropa interior, gracias a la que pudimos ver la variedad de tatuajes que tiene en la espalda.