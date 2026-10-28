Alberto Rosa 28 OCT 2026 - 19:10h.

Varios compañeros de profesión han mostrado su pésame en redes sociales

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El inspector de Hacienda y autor de referencia en materia tributaria, Antonio Montero Domínguez, es una de las víctimas mortales del accidente ferroviario de Urda, en Toledo. Su muerte ha conmocionado a sus compañeros de la editorial Lefevre, que le han hecho una dedicatoria.

La muerte la ha confirmado en redes Francisco de la Torre, otro compañero de profesión. “Descanse en paz, Antonio Montero Domínguez, una víctima más de una nueva tragedia ferroviaria. Tuve la fortuna de coincidir con él en un grupo de trabajo, y en recibir clase de un inspector que sabía mucho. Mi más sentido pésame a su familia y allegados”, ha escrito De la Torre.

La trayectoria de Montero ha estado vinculada a la elaboración de publicaciones especializadas en legislación fiscal y el Memento de Procedimientos Tributarios, una obra de consulta para profesionales del ámbito jurídico y tributario. Sus compañeros de Lefebvre han compartido su emotiva dedicatoria en un comunicado.

“Nos dijimos que no podía ser, Antonio…

Nos dijimos que no podía ser que dejaras pendientes de corrección las galeradas más importantes de tu vida, de nuestro futuro. Que todos los capítulos del Memento se desencajaran de sus pliegos y volasen por los aires, manchados de sangre, heridos de muerte.

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Pero Jesús me lo confirmó: "Ha fallecido, Juan. Iba con él un compañero que se ha salvado y lo ha reconocido. No hay duda…Un desastre”, señala el comunicado. “Los Mementos lloran la perdida de alguien de tanta valía intelectual, de tanta sensatez y de tanta rotundidad en la formulación de criterios. Te recordaremos siempre como siempre fuiste: honesto, recto, íntegro y cumplidor”, se puede leer en el comunicado.

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Otros compañeros de profesión han lamentado la pérdida de Montero en redes sociales. Es el caso de la abogada Nuria Puebla. "Ha muerto en el accidente de los trenes descarrilados Antonio Montero, inspector de Hacienda al que tantos hemos conocido y con el que fui coponente en un curso. Descansa en paz", escribe.