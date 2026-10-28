Carlos Plá Valencia, 28 OCT 2026 - 19:30h.

El Festival Internacional de Cine de Inteligencia Artificial de Valencia reúne a los profesionales del sector para debatir la influencia de esta tecnología en los procesos creativos y en la industria

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La presencia de la Inteligencia Artificial no para de crecer en la producción de cualquier película del cine actual. Una realidad que genera un enorme debate entre los profesionales y la industria sobre la interferencia de esta tecnología en los procesos creativos. Para buscar puntos en común entre estos dos mundos llega el FESTIAV, el Festival Internacional de Cine de Inteligencia Artificial de Valencia. "Lo que intentamos es poner poner encima de la mesa esas herramientas de inteligencia artificial y congraciarlas con ese parte del cine al que le da un poco de miedo la inteligencia artificial y ver en qué se pueden ayudar ambos mundos para que los creadores, los artistas sigan existiendo, pero puedan utilizar una herramienta que les ayuda, que les quita el trabajo más tedioso para que puedan crear realmente las obras artísticas que todos queremos ver", explica Eusebio Díaz, productor del FESTIAV.

Como ocurre en estos sectores, además del debate creativo, la llegada de la IA plantea un cambio en el proceso de producción y la más que posible desaparición de puestos de trabajo en una industria ya de por sí inestable laboralmente. "La verdad es que se van a destruir empleos, quizás los menos productivos, pero se van a crear otros que van a tener que ver con este tipo de producción. Va haber una transformación y esos puesto de trabajo más administrativos van a ser más técnicos relacionados con la IA. Desde el festival lo que queremos es que la creación artística siga estando muy presente en todos los proyectos, que haya un director, que haya un guionista, que haya un actor que ponga esa parte artística, pero que luego la herramienta te ayude a hacerlo todo más rápido y en procesos más sencillos", señala Díaz.

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Frente a las reticencias y los miedos por la incorporación de la IA al cine, sus defensores postulan que estas herramientas van a democratizar la posibilidad de contar historias. "Se van a producir más productos audiovisuales porque la gente va a tener mayor acceso. Hasta hace poco tiempo cualquiera no podía hacer una nave espacial que va volando, ahora cualquiera puede crear una historia sobre una nave espacial que va volando por el espacio. Las historias humanas y la creación artística va a seguir estando ahí simplemente que los procesos van ser más rápidos gracias a la IA".

181 cortometrajes de 38 países

Valencia se convierte hasta el próximo 30 de octubre en punto de encuentro internacional del cine y la inteligencia artificial con la celebración de la segunda edición de FESTIAV, el Festival Internacional de Cine de Inteligencia Artificial.

El certamen afronta esta nueva edición con un importante crecimiento en la participación, tras recibir 181 cortometrajes de 38 países, y con una programación que combina exhibición cinematográfica, experimentación creativa, formación y debate sobre el futuro del sector audiovisual.

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Una selección que refleja la diversidad de propuestas y lenguajes que están surgiendo en torno a las tecnologías generativas y consolida la dimensión internacional del festival.

El festival cuenta con cinco categorías: Ficción IA, Histórico IA, Comedia IA, Terror IA y Valenciano IA. La incorporación de las dos últimas novedades de la edición, Histórico y Valenciano IA, refuerza la apuesta del festival por explorar nuevas formas de narración y fomentar la creación audiovisual en valenciano.

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Laboratorio creativo

La programación competitiva se completa con FESTIAV LAB, el laboratorio creativo del festival, que propone un desafío de 24 horas para desarrollar un cortometraje original mediante herramientas de inteligencia artificial. Los equipos participantes, formados por dos o tres personas y con posibilidad de trabajar presencialmente o en línea, deberán crear sus obras a partir de un guion, músicas e imágenes comunes.

El reto busca impulsar la experimentación y el talento emergente, poniendo a prueba la creatividad, la capacidad narrativa y el trabajo colaborativo de los participantes. El equipo ganador recibirá un premio de 3.000 euros.

Con FESTIAV LAB, el festival amplía su propuesta más allá de la exhibición cinematográfica y ofrece un espacio para experimentar de primera mano con las herramientas que están transformando los procesos de creación audiovisual.

Acercar las innovación audiovisual al público

FESTIAV 2026 amplía su presencia en la ciudad con dos sedes principales. Las actividades, talleres y encuentros profesionales tendrán lugar en Las Naves, en el edificio La Harinera, mientras que los cortometrajes seleccionados en competición se proyectarán en la gran pantalla de los Cines ABC Park.

El festival mantiene su vocación de acercar la innovación audiovisual a la ciudadanía y de conectar a creadores, profesionales tecnológicos y público general en torno a las oportunidades y los desafíos de la inteligencia artificial generativa. Asimismo, la iniciativa busca extender el conocimiento de estas herramientas a los municipios de la provincia de València, favoreciendo el acceso a nuevas competencias creativas y tecnológicas.