Varios testigos protegidos han contado su testimonio ante la juez de la Audiencia Nacional María Tardón

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Cuatro testigos protegidos de origen magrebí han asegurado este martes ante la juez de la Audiencia Nacional María Tardón que agentes marroquíes les dieron indicaciones en la frontera para entrar a Ceuta, y uno de ellos ha relatado que él no tenía intención de cruzar a España, pero que le arrojaron al mar y fue rescatado por la Guardia Civil.

Además, los testigos han mencionado que un policía y un militar marroquíes pasaron a Ceuta durante la entrada masiva y se hospedaron en un albergue, y otro ha explicado que lo que le motivó a cruzar la frontera fueron los mensajes que leyó en las redes sociales sobre la regularización impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez y la posibilidad de verse beneficiado por la misma, han informado a EFE fuentes presentes en la declaración.

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Cruzaron por voluntad propia, pero siguiendo indicaciones de agentes marroquís

Estos cuatro testigos, solicitados por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional, han explicado a la juez que cruzaron a Ceuta por iniciativa propia siguiendo las indicaciones de los agentes marroquíes, a excepción del que fue empujado al mar, quien ha explicado que él se acercó a la frontera junto a miembros de su familia por curiosidad, para ver lo que estaba ocurriendo.

El testimonio de todos ellos refuerza las conclusiones que recoge la Policía Nacional en uno de sus últimos informes a la juez en el que apunta a la implicación de agentes marroquíes en la entrada masiva de migrantes a Ceuta los pasados 30 y 31 de julio.

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En concreto, la Policía identificó en ese informe a dos altos mandos marroquíes que aparecen en vídeos de las entradas masivas a Ceuta, dando instrucciones en el entorno del paso fronterizo Bab Sebta, en Castillejos (Fnideq, Marruecos), próximo a la frontera del Tarajal.

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Dos miembros del CENIF declararán ante la juez

La Policía situó a ambos mandos "dentro del rango más alto en la cadena de mando operativa del dispositivo de seguridad" de las autoridades marroquíes, y anunció que seguirá analizando el material para "conocer el rol desempeñado por los identificados en los hechos investigados, así como lograr la identidad del resto de colaboradores que intervienen en los vídeos y su estructura de mando".

El próximo jueves está previsto que declaren ante la juez dos miembros del CENIF que han actuado como instructores del atestado sobre la entrada masiva de migrantes a Ceuta. La juez María Tardón investiga estos hechos al considerar que hubo una "conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integridad territorial de España".

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En otro de los informes adjuntados a esta causa, la Guardia Civil estimó que "aproximadamente 88.146" personas migrantes "podrían haber retornado" a Marruecos tras la entrada masiva, una cifra superior a la que ha dado el Gobierno hasta ahora.