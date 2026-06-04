El detenido ha violado, robado y agredido a tres mujeres, de 20, 21 y 22 años en menos de dos meses

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La Policía Nacional ha detenido este jueves en Granada a un hombre de 55 años de edad, el cual se encontraba ya en el régimen penitenciario de tercer grado, como presunto autor de los delitos de agresión sexual con penetración y robo con violencia, tentativa de agresión sexual y robo con violencia y por un último de robo con violencia.

Según ha indicado el Cuerpo en una nota, todos estos presuntos delitos habrían sido cometidos durante los últimos dos meses aprovechando los permisos de los que disfrutaba. En todos los casos el detenido accedía al portal donde moraban sus víctimas, principalmente durante la noche, para robarles exhibiendo un objeto punzante y, a continuación, agredirlas sexualmente.

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El primero de los casos, acaecido a principios de abril, tuvo como víctima a una mujer de 20 años, que fue seguida por la calle durante la madrugada por el presunto autor, quien se introdujo en el portal, justo antes de que se cerrase la puerta, para agarrarla por la ropa del cuello, empujándola contra la pared y solicitándole de manera imperativa que le entregase todo el dinero que llevase encima. No obstante, la víctima comenzó a gritar pidiendo auxilio, hecho este que provocó la huida a la carrera de su asaltante.

Agredió a dos mujeres en mayo, de 21 y 22 años

En una segunda ocasión, acaecida a mediados del mes de mayo en el distrito Centro, una mujer de 21 años fue abordada durante la madrugada, de la misma forma que en el caso anterior. En esta ocasión, este mismo individuo se introdujo en el portal y la abordó en la subida de las escaleras, abrazándola y tirándola al suelo.

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A continuación, le solicitó todo lo que llevara ante la amenaza de agredirla, entregando la víctima varios billetes y comenzando a gritar. Un ruido en la planta superior del edificio puso en fuga al agresor.

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El más reciente de los sucesos tuvo lugar a finales del mes de mayo, momento en el que una mujer de 22 años fue abordada en el interior del portal de su vivienda durante la noche, ubicada también en el distrito Centro. El agresor se introdujo tras la víctima en el ascensor y sacó un objeto punzante con el que intimidó a su nueva víctima, recibiendo reiteradas amenazas de muerte.

La víctima sacó todas sus pertenencias, las cuales acabaron en el suelo del ascensor. De manera sorpresiva el asaltante cambió de objetivo, agrediéndola sexualmente, abandonando, a continuación, el lugar de los hechos. Tras avisar a los agentes de policía, la víctima fue trasladada a un centro hospitalario y acompañada para presentar denuncia.

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El largo historial delictivo del violador

El presunto autor acumula un largo historial delictivo, habiendo entrado en prisión por primera vez en 1991 para cumplir condena, alcanzando el tercer grado en 1999, momento en el que comenzó a reincidir en su actividad delictiva durante los permisos penitenciarios.

Entre abril y julio de 2001 cometió numerosos robos con violencia y agresiones sexuales aprovechando este tipo de permisos. De esta forma en el año 2002 fue condenado nuevamente por la comisión de veintinueve delitos, entre agresiones sexuales y robos con violencia, por el que fue condenado a más de 100 años de prisión y a pagar una indemnización a las víctimas cercana a los 200.000 euros.

Hace aproximadamente dos años este individuo volvió a acceder al tercer grado penitenciario, reiterando su conducta delictiva y modus operandi durante sus salidas de la cárcel, tal y como se ha visto en los dos últimos meses.