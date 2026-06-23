La familia del menor electrocutado en Gelves denuncia una prueba desaparecida en plena investigación

La madre del joven fallecido por electrocución en Gelves denuncia la desaparición de un cable clave para la investigación.

Muere un menor de 17 años electrocutado tras salir de una piscina privada en Gelves, Sevilla

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La investigación sobre la muerte de José Luis López, el joven de 17 años que falleció el pasado 6 de junio tras sufrir una descarga eléctrica en una vivienda de Gelves, ha incorporado ahora un nuevo elemento de controversia. La madre del menor, Rosario Díaz, ha denunciado la desaparición de un cable que considera fundamental para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar posibles responsabilidades.

Desde el primer momento, la familia ha sostenido que la tragedia pudo haberse evitado y reclama una investigación exhaustiva sobre el estado de la instalación eléctrica de la vivienda. Según la versión trasladada por la madre, el cable cuya desaparición denuncia habría estado conectado al sistema relacionado con la depuradora y formaría parte de los elementos que podrían ayudar a reconstruir con precisión qué ocurrió en los instantes previos a la descarga mortal.

La madre del joven cree que su muerte podría haberse evitado

La familia considera que su localización y análisis resultarían relevantes para conocer el origen exacto del fallo eléctrico. Rosario Díaz ya había manifestado públicamente sus dudas sobre las condiciones de seguridad de la vivienda donde ocurrió el accidente. En declaraciones recogidas por Diario de Sevilla, aseguró que la instalación eléctrica acumulaba problemas desde hacía años y describió el inmueble como una casa con numerosas deficiencias estructurales y eléctricas. La madre sostiene que el fallecimiento de su hijo no fue una fatalidad imposible de prever, sino un suceso que podría haberse evitado si las instalaciones hubieran estado en condiciones adecuadas.

Niega que su hijo saliera de la piscina y estuviera mojado cuando ocurrió el fatal accidente

La madre del joven también ha cuestionado algunas de las primeras informaciones difundidas sobre el accidente, especialmente las referencias a que el joven acababa de salir de la piscina cuando recibió la descarga. Según su relato, José Luis acababa de llegar al lugar y se encontraba seco cuando fue requerido para desenchufar la depuradora.

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Estas circunstancias forman parte de las diligencias abiertas para determinar cómo se produjo exactamente el contacto con la corriente eléctrica y si existían anomalías que pudieran haber incrementado el riesgo. La Guardia Civil mantiene abierta la investigación desde el día del suceso.

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Las pesquisas judiciales tratan de aclarar si la descarga procedió de un enchufe, de un electrodoméstico o de otro elemento conectado a la instalación eléctrica de la vivienda. Las primeras actuaciones incluyeron la inspección ocular del inmueble y la recopilación de material susceptible de ser analizado por los especialistas.

En este contexto, la denuncia sobre la desaparición del cable añade una nueva línea de atención para la familia, que se ha personado en el procedimiento judicial. Su objetivo es que se determine con exactitud qué provocó la electrocución y si existían deficiencias previas que hubieran podido influir en el desenlace.

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La muerte de José Luis causó una fuerte conmoción en Gelves. El Ayuntamiento de Gelves decretó tres días de luto oficial y numerosos vecinos participaron en las muestras de apoyo a la familia durante los días posteriores al accidente.

A día de hoy, la investigación continúa pendiente de los informes técnicos y de la valoración de todas las pruebas incorporadas al procedimiento. La familia mantiene su petición de que se analicen todos los elementos relacionados con la instalación eléctrica y reclama que se esclarezca el recorrido del cable cuya desaparición ha denunciado.

Mientras avanzan las diligencias, el juzgado deberá determinar si existen indicios que permitan atribuir responsabilidades o si la muerte del joven fue consecuencia de un accidente sin relevancia penal. La evolución de los informes periciales y de las pruebas técnicas será determinante para resolver una causa que sigue abierta y que mantiene a la familia a la espera de respuestas sobre las circunstancias exactas de la muerte de José Luis López.