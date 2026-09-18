El hijo del hombre desaparecido en Torrejón de Ardoz se encontraba a la espera de juicio por el asesinato de una mujer en Toledo en 2021

El comentario del hijo de Roberto, acusado de matar a su padre en Torrejón de Ardoz, que llamó la atención de la familia: "Decía que no sabía dónde estaba"

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Torrejón de ArdozContinúa la investigación por la desaparición y por el presunto homicidio de Roberto, el hombre de 84 años con Alzheimer visto por última vez el lunes 7 de septiembre en Torrejón de Ardoz. La Policía Nacional detenía en la localidad madrileña al hijo de Roberto, un hombre de mediana edad por su posible implicación en la desaparición de su padre.

La detención se produjo el jueves 10 de septiembre y el sospechoso, un hombre de 51 años fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión de forma provisional, según han informado fuentes policiales.

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A la espera de juicio por otro presunto asesinato

La Policía Nacional mantiene activa la investigación de esta "desaparición inquietante" que ahora está en manos del Grupo XII de la Jefatura Superior de Madrid, encargada de desapariciones, en colaboración con la Comisaría de Torrejón de Ardoz.

Según pasan los días se van conociendo más detalles de esta desaparición y de la detención del hijo de Roberto Fernández Magriñat. Según ha detallo el periódico 'El Mundo', el hombre detenido y acusado por la muerte de su padre se encontraba en libertad a la espera de juicio por otro homicidio ocurrido en Toledo en 2021.

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"La víctima era Rosa Limón, una mujer de 66 años que había contratado al ahora detenido y a otras personas para realizar una mudanza. Según la investigación de aquel caso, la mujer habría sufrido un intento de agresión sexual antes de ser asesinada", detalla el medio de comunicación.

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Al parecer, el hombre ahora detenido y los otros investigados "fueron detenidos cuando trasladaban el cadáver de la víctima en una furgoneta, presuntamente con la intención de deshacerse del cuerpo", explica el periódico.

Tan solo cinco años después de su detención, este hombre ha vuelto a la cárcel, está vez acusado del homicidio de su propio padre.

La desaparición de Roberto y la detención de su hijo

Desde el pasado lunes 7 de septiembre, los familiares y amigos, junto a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, buscan a Roberto. El hombre de 84 años fue visto por última vez sobre las 9.30 horas del lunes en la zona de calle Virgen del Pilar del municipio.

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Roberto, que padece Alzheimer en fase 2 y en los últimos días se encontraba más despistado y desorientado de lo habitual, según la familia, salió del domicilio mientras su hijo dormía, sin que este se percatara.

La familia ha presentado una denuncia por su desaparición ante la Policía Nacional en la Comisaría de Torrejón de Ardoz. Asimismo, han solicitado la colaboración ciudadana para facilitar cualquier información que pueda ayudar a localizarlo.

Sin embargo, la investigación sobre esta desaparición ha pegado un vuelco tras la detención de su hijo. Según detallaba 'ABC', el hijo de Roberto tendría 51 años, sería médico de profesión y habría estado regentando una clínica en la calle de La Solana de la localidad madrileña. Ahora se ha conocido que también había estado en la cárcel y que estaba a la espera de juicio al estar acusado de la muerte de una mujer de 66 años en 2021.

¿Cómo aportar información sobre una persona desaparecida?

Si tienes cualquier información sobre Roberto Fernández Magriñat o sobre otro desaparecido, puedes ponerte en contacto con SOS desaparecidos a través del teléfono +34 642 650 775 o el +34 649 952 957. Además también puedes escribir un correo electrónico a info@sosdesaparecidos.es.

Junto a estos canales, también puedes ponerte en contacto con la Policía Nacional llamando al 091, a la Guardia Civil llamando al 062 o al Servicio de Emergencias llamando al 112. Puedes contactar con el Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES) a través de los canales oficiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o mediante su correo electrónico de colaboración colaboracion-cndes@interior.es.