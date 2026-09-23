El colegio de informática también ha pedido que se procese por intrusismo profesional al perito del móvil de Miguel Carcaño en la investigación por el caso de Marta del Castillo

Caso Marta del Castillo: la investigación del móvil de Miguel Carcaño se estanca y deja en el aire el hallazgo del cuerpo de la joven

Compartir







SevillaEl juzgado de Instrucción número 7 de Sevilla ha recibido un escrito por parte del decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental, Juan Carlos Durán Quintero, en el que cuestiona el informe elaborado por el perito que analizó el teléfono de Miguel Carcaño, en la investigación por el crimen de Marta del Castillo. Según ha informado 'Diario de Sevilla', el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental y el Colegio de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía (CPITIA) han vuelto a mostrar sus discrepancias en la investigación por la desaparición de Marta del Castillo "a propósito del supuesto intrusismo del perito que realizó el informe" sobre el móvil de Carcaño.

El decano que ha presentado el escrito en el juzgado "cuestiona que la intervención de un perito informático sin titulación oficial pueda considerarse, por sí sola, un delito de intrusismo en el marco del caso Marta del Castillo", detallan desde el medio de comunicación anteriormente citado.

Piden al juez que rechace el informe de los ingenieros sobre el perito del caso Marta del Castillo

"Ahora, el decano del Colegio de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía, Pedro de la Torre, ha presentado un recurso de reforma contra la decisión del instructor de incorporar el escrito de los ingenieros industriales. En concreto, los informáticos consideran que la notificación trasladada por el juzgado, en la que daba cuenta de la recepción del informe emitido por el Colegio de Ingenieros Industriales, 'no puede ni debe ser tenida en cuenta por el magistrado instructor ni admitida en la presente causa, en tanto el colegio profesional de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental es ajeno a la causa y, tal y como resulta evidente de su propia denominación, carece absolutamente de competencias en la materia, esto es, la Ingeniería Técnica Informática'", detallan desde el medio de comunicación.

La noticia llega después de que se conociese que el decano del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía (CPITIA), Pedro de la Torre, pidiese al juez de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla la tramitación como procedimiento abreviado del caso relativo al CEO de Lazarus Technology, Manuel Huerta, y su participación en el informe pericial del teléfono de Miguel Carcaño en la búsqueda del cuerpo de Marta del Castillo, en aras de agilizar la instrucción.

PUEDE INTERESARTE El padre de Marta del Castillo felicita a la UCO por el hallazgo de Francisca Cadenas

El colegio de informática pide procesar por intrusismo profesional al perito del móvil de Carcaño

Según consta en el escrito dirigido al referido juzgado, el decano considera que existe "amplia base indiciaria" de la comisión de un delito de intrusismo profesional en su modalidad agravada.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Para sostener este argumento, ha detallado que el investigado "ha intervenido en calidad de perito en informática forense" en el caso de la búsqueda del cuerpo de Marta del Castillo "siendo la realización de informes periciales informáticos acto propio de la profesión de ingeniero técnico en informática" y habiendo afirmado esta intervención tanto en sede judicial como ante medios de comunicación a pesar de "carecer de titulación académica con validez en territorio español".

Además, incide en que "presta dichos servicios en lugar abierto al público, atribuyéndose además de forma reiterada en medios de comunicación la condición de perito en informática, para lo cual, sostiene, no se requiere de ninguna titulación".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Por tanto, y "ante la continuidad delictiva, dado que el investigado y su equipo colaborador continúan realizando informes periciales sin ostentar ninguno de ellos la correspondiente titulación en el ámbito de la informática", solicita pasar, "sin más dilación", a la fase de plenario.