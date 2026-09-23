Se trata del segundo tiroteo en Málaga en cinco días

La Policía Nacional busca al autor o autores del tiroteo y testigos apuntan que vieron en el centro comercial a al menos dos individuos que se dieron a la fuga

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MálagaUn hombre de 47 años ha resultado herido de bala este martes en Málaga tras ser tiroteado mientras cenaba en un restaurante del centro comercial Muelle Uno. Se trata, además, del segundo tiroteo registrado en menos de una semana en la ciudad.

Fue sobre las 22:35 horas de ayer, 22 de septiembre, cuando el servicio de Emergencias 112 recibió una llamada a las 22:35 horas que alertaba de que había una persona herida por arma de fuego en el lugar, ante lo cual se desplazaron inmediatamente los servicios sanitarios, Policía Local y Nacional.

El hombre recibió un disparo en la cabeza en pleno centro comercial Muelle Uno de Málaga

Ante la situación con la que se encontraron, la víctima fue entonces evacuada rápidamente al Hospital Regional Universitario de Málaga, mientras la Policía Nacional, que se ha hecho cargo de las investigaciones, inició inmediatamente un dispositivo para intentar localizar al presunto autor o autores del tiroteo.

Al parecer, según medios locales, el varón recibió un disparo en la cabeza, por lo que fuentes cercanas al caso citadas por el diario SUR apuntan que "es un milagro que sobreviviera".

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Según este medio, testigos han señalado que vieron a dos individuos descender por unas escaleras y abrieron fuego contra la víctima, de nacionalidad turca. Después, se dieron rápidamente a la fuga.

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Segundo tiroteo en Málaga en cinco días

Con este, ya es el segundo tiroteo en Málaga en menos de una semana. El viernes, 18 de septiembre, tres hombres tirotearon a un joven de 20 años junto a un supermercado de Málaga.

La Policía Nacional baraja entre las principales hipótesis que en ese primer tiroteo los tres presuntos asesinos –que ya fueron arrestados– se pudieron confundir ya que el fallecido no está relacionado con ningún tipo de organización criminal. El joven no tiene antecedentes y no está relacionado con el mundo del narcotráfico, por lo que los investigadores estudian si los tres detenidos lo pudieron confundir y percibieron que su presencia en la zona donde ocurrieron los hechos podía ser una amenaza para ellos.

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Ese primer tiroteo se produjo, concretamente, en el barrio de Barcenillas, en la capital de Málaga, en la zona de la Plaza Virgen del Rocío. El joven, herido de bala, se refugió en un supermercado cercano.

La víctima estaba sentada en un banco próximo a su domicilio y las tres personas investigadas se le acercaron y le dispararon varias veces. Tras ello, el joven fue trasladado a un centro hospitalario, donde falleció horas más tarde, mientras que los tres presuntos autores fueron detenidos en varias fases: uno de ellos en los minutos posteriores, otro en un registro de vivienda y el tercero en la localidad de Fuengirola.