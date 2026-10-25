Iván Sevilla 25 OCT 2026 - 15:44h.

El arrestado, con 24 antecedentes, sustrajo piezas de alto valor en cinco hoteles de Barcelona y otros cinco de Málaga

Con americana y corbata e incluso una placa identificativa falsa, el hombre se ganaba la confianza de los huéspedes para robar

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ZaragozaUn presunto ladrón de joyas en hoteles de lujo fue detenido el sábado 17 de octubre en la ciudad de Zaragoza, ya que sobre él pesaba una orden emitida por los Mossos d'Esquadra. Fingía ser empleado en los establecimientos.

Así lo han detallado desde la policía catalana, que ha informado del arresto del hombre de 60 años al que acusan de, al menos, cinco hurtos en Barcelona, entre 2023 y 2026.

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La investigación de los hechos arrancó en la comisaría de Sarrià-Sant Gervasi, por un robo el 27 de octubre del 2023 cuando el sospechoso se hizo pasar por un trabajador encargado de limpiar zapatos de los clientes.

Aprovechó esa falsa condición para ofrecer su ayuda a unos huéspedes al subir sus maletas y realizar gestiones con su reserva de las habitaciones. Acabó llevándose su equipaje con dinero y cuatro tarjetas de crédito dentro.

También había documentos personales, permisos de conducir, un móvil, un bolso de alta gama y las llaves de un coche. Gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad del hotel, se le identificó.

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Segundo hurto fingiendo ser revisor de aires acondicionados

Un día después, el individuo habría cometido otro hurto en otro establecimiento de la misma zona. Aunque fingiendo ser un profesional que revisaba aparatos de aire acondicionado de los dormitorios. Cogió un anillo valorado en 15.000 euros.

El 24 de noviembre del mismo año, volvió a actuar, según precisan los Mossos. Sustrajo 800 euros en efectivo, varias joyas, un carné de conducir y tarjetas de crédito en otro hotel distinto.

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Pasó un tiempo sin repetir sus fechorías hasta que al año siguiente, en marzo, reapareció con su mismo modus operandi y en un mismo negocio en el que ya había actuado. Engañó a los huéspedes y se llevó una bolsa con joyas de 40.000 euros.

Más tarde, trató de robar allí de nuevo, aunque no lo consiguió. Además de estos delitos que se le atribuyen en la ciudad condal, también se le relaciona con otros cinco cometidos en Málaga, tres en la capital y dos en Marbella.

Con placa identificativa para ganarse la confianza de víctimas

De esas actuaciones en la provincia andaluza, habría sumado un total de 10.800 euros, 8.000 por billetes sustraídos y 2.800 por tanto joyas como relojes de alto precio.

Solía vestir con americana y corbata e incluso una placa identificativa para ganarse la confianza de los clientes de los alojamientos, por donde se movía con libertad por sus distintos espacios.

Finalmente, las averiguaciones policiales con ayuda de las grabaciones de los dispositivos de vigilancia y las huellas dactilares que dejó en una de las bolsas robadas recuperadas facilitaron su detención.

24 antecedentes en otros países europeos

Con 24 antecedentes por delitos cometidos en distintos países europeos como Eslovaquia, Alemania, Austria, República Checa y Países Bajos, fue arrestado en Zaragoza durante su estancia en un hotel precisamente.

Los agentes de la Policía Nacional que lo sorprendieron encontraron entre sus pertenencias documentos falsos, equipos para medir la calidad de las joyas y otros elementos que usaba para disfrazarse de empleado.

En 2019 ya fue también detenido por unos hechos similares cometidos en un establecimiento hotelero de Alicante, tal y como han recordado desde los Mossos.