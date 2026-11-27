Se hallaron 3.631 metros de balasto original de 1990 en la zona del accidente

Peritos judiciales apuntan que el accidente en Adamuz se debe a la rotura de la soldadura como causa más probable

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Los investigadores de la Guardia Civil del accidente ferroviario de Adamuz, Córdoba, del pasado 18 de enero en el que murieron 46 personas, han confirmado la existencia de material de la obra original de 1990 en el tramo siniestrado y que no fue retirado tras la reforma realizada en la zona el pasado año.

Además, en el transcurso de la investigación se ha podido conocer que un informe preliminar de la Guardia Civil sobre el accidente ferroviario confirma que los primeros agentes que acudieron al lugar del siniestro no supieron de la existencia el tren Alvia hasta 47 minutos después de la primera alerta.

Los avances del análisis sobre el accidente han sido remitidos a la jueza de Montoro que investiga el caso. En el informe de 154 páginas los investigadores han señalado que el tramo del accidente había carriles, balasto y traviesas con una antigüedad de 36 años, justo cuando se construyó la infraestructura. Concretamente, los agentes señalan que en la vía 1, donde descarriló el tren Iryo, hallaron 37 metros de balasto reciclados de 2023, 332 metros de balasto nuevo de 2025 y un total de 3.631 metros de balasto original de 1990 y que se encontraba justo en el punto kilométrico del descarrilamiento.

Por otro lado, los investigadores detallan que entre los puntos kilométricos 316 y 320 de esa misma vía 1 había 62 metros de traviesas recicladas de 2023, 554 metros nuevos de 2025 y un total de 3.384 metros que estaban instaladas desde 1990 y que no se renovaron. Finalmente, respecto a los carriles analizados, los agentes de la Guarida Civil indican que había en esa zona 37 metros del año 2023 fabricados por Arcelor, 530 metros del año 2025 fabricados por la misma empresa y un total de 3.433 metros de 1990 fabricados por Ensidesa.

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Cronología del accidente

Por otra parte, en el informe remitido a la jueza encargada de la investigación del accidente, la Guardia Civil indica que la primera noticia del accidente se recibe a través del 112 Andalucía a las 19:44:51 horas de una pasajera del tren Iryo. Unos minutos después, a las 19:47:06 horas, a través del Sistema SÉNECA, se avisó a los servicios de emergencias del accidente y ubicación del tren accidentado Iryo.

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La primera patrulla de la Guardia Civil llegó a las 20:07:48 horas, mientras que a las 20:14:10 horas se informa de la llegada de asistencia sanitaria. Sin embargo, no es hasta las 20:31:58 horas, 47 minutos después del accidente, cuando la patrulla de la Guardia Civil informa de la existencia de un segundo tren en otro punto, tras ser alertados por un viajero del Alvia accidentado.

Minuto a minuto de las horas posteriores al accidente

A las 19:45:02 horas el maquinista del Iryo informa al CRC Atocha que su tren ha sufrido un "enganchón" a la altura de Adamuz y a las 19:45:06 horas un pasajero del Alvia comunica al 112 Andalucía que el tren Madrid-Huelva ha sufrido un siniestro.

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A las 19:46:24 horas, la interventora del Alvia avisa al Centro de Gestión de Operaciones (CGO) de Madrid de un "accidente grande" y a las 19:47:06 horas se trasmite a los servicios de emergencias la primera información del accidente y se traslada, con una precisión de siete metros, las coordenadas del suceso que "coinciden plenamente con la ubicación del Iryo accidentado".

A las 19:47:28 horas, el COS de la Guardia Civil envía patrullas al lugar y a las 19:58:39 horas un ciudadano avisa al 112 Madrid que ha sido informado por un compañero que está en el Alvia del descarrilamiento de un tren con heridos.

Seguidamente, a las 20:00:56 horas, el CGO contacta de nuevo con interventora del Alvia y ésta informa de que parte del tren está volcado, mientras que a las 20:06:16 horas el maquinista del Iryo informa al CRC Atocha del fallecimiento de un pasajero y solicita aviso urgente a Guardia Civil y servicios de emergencia.

En ese momento, el CRC informa al maquinista que el Alvia está también descarrilado y a las 20:07:01 horas los jefes de Sala del 112 Madrid y Andalucía se comunican para contrastar información sobre un posible accidente ferroviario confirmándose un siniestro en Adamuz con heridos y posibles atrapados, inicialmente asociado a un tren procedente de Córdoba-Madrid (Iryo).

Dudas sobre el Alvia

Posteriormente, a las 20:07:48 horas, la primera patrulla de la Guardia Civil comunica la llegada al lugar de los hechos y a las 20:09:58 horas el CPS de Adif en Madrid informa al 112 Madrid que, según comunicaciones internas, el Alvia "no habría descarrilado", sino que realizó "un frenazo de emergencia al encontrar al otro en vía" y que aún no han informado a Andalucía de esta situación.

A la 20:12:27 horas el CGO comunica al Centro de Coordinación y Control (CECON) de Renfe que la interventora del Alvia les ha informado que hay medio tren volcado y a las 20:16:29 horas, el CPS Sevilla informa a 112 Andalucía, que les han informado que hay otro tren al lado descarrilado, si bien cuando emergencias andaluza interroga sobre la ubicación de este segundo tren, dando por hecho que la ubicación de ambos trenes es la misma, el CPS confirma que "ambos trenes están en la misma ubicación".

Sin embargo, a las 20:31:58 horas, la patrulla de la Guardia Civil informa al COS que se dirige a otro tren distinto al inicialmente informado tras ser alertado por un pasajero proveniente del tren Alvia que indica que dicho tren se encuentra a unos 700 metros del Iryo.

A las 20:36:53 horas, la patrulla de la Guardia Civil informa al COS que llega al tren Alvia y que la gravedad se encuentra en este punto, donde se concentran la mayoría de heridos, por lo que solicitan refuerzo de servicios sanitarios.