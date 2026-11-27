El informe policial recoge imágenes de niñas y accesos a porno en X en el móvil de Vicent; su relevancia para el caso no está clara

Un informe de la Policía revela que el logopeda asesinado en Valencia accedió a material pornográfico en la consulta el día del crimen

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El volcado del teléfono de Vicent D. C., el logopeda asesinado en Valencia el pasado 15 de junio por el padre de uno de sus pacientes, ha sacado a la luz imágenes de alta carga sexual de niñas, accesos a páginas pornográficas durante la tarde del crimen y archivos con torturas a menores. La Fiscalía ha calificado de "ambiguo" el material localizado, cuyo alcance y posible relevancia para la investigación todavía están por determinar.

A esta circunstancia se suman los resultados del análisis del pantalón y el pañal del niño, en los que no se han encontrado restos biológicos del logopeda ni restos seminales. La defensa de David ha solicitado su puesta en libertad tras conocer algunos datos de la investigación, pero la Fiscalía y la acusación particular se han opuesto y el acusado del crimen en el barrio de Marxalenes continúa en prisión provisional. Todo deberá valorarse durante el eventual juicio ante un jurado popular.

Imágenes de niñas menores de 10 años, archivos de WhatsApp y dos memes con torturas

El informe policial recoge imágenes de niñas menores de 10 años sexualizadas. Algunas de ellas tendrían una edad similar a la del hijo de David. Según la información publicada por 'Las Provincias', estos archivos aparecen en conversaciones de WhatsApp de 2018. Vicent los habría recibido o enviado, aunque no se ha detallado el contexto completo de las conversaciones.

La antigüedad de esos archivos es un dato relevante para diferenciar los hallazgos. No corresponden a la actividad registrada el día del asesinato, sino a conversaciones de ocho años antes. Y es que, por otro lado, la Policía localizó en su cuenta de X, la antigua Twitter, accesos a enlaces pornográficos protagonizados por chicas jóvenes de "apariencia adolescente". Los agentes no pudieron determinar si eran menores, aunque sí situaron tres accesos durante la tarde del 15 de junio, en una franja horaria próxima al crimen.

Entre los miles de archivos analizados también se localizaron dos memes antiguos con imágenes de torturas a menores, presentadas en tono de burla. Los investigadores relacionan este tipo de contenido, descrito como 'snuff', con prácticas habituales en entornos pedófilos para trivializar la violencia y reducir el sentimiento de culpa.

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El análisis del pañal no encuentra ADN de Vicent ni de la madre

La Policía Científica examinó tanto el pantalón como el pañal que llevaba el niño de tres años aquel día. En ninguna de las dos prendas encontró restos biológicos de Vicent y tampoco localizó restos seminales. El único ADN identificado en ellas sería el del padre, un resultado que podría explicarse porque él mismo vistió al pequeño, según el informe.

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La ausencia de ADN de la madre añade otro dato que tendrá que ser contextualizado. En su declaración ante el juez, la mujer explicó que, después de que David le entregara al niño, ella le colocó bien el pañal antes de salir de la clínica. Sin embargo, los análisis tampoco han detectado su material genético en esa prenda. La testigo también matizó su primera versión policial y aclaró que no vio directamente al logopeda realizar los supuestos tocamientos, aunque sigue convencida de que sucedieron.

Estos resultados no aportan una prueba biológica que respalde la acusación de David sobre un contacto sexual con su hijo ni la supuesta manipulación del pañal por parte del logopeda. Pero la ausencia de ADN tampoco permite concluir por sí sola que no existiera ningún tipo de contacto. Los especialistas de Policía Científica deberán explicar ante el jurado qué alcance tienen los análisis y hasta qué punto permiten descartar las actuaciones que el padre atribuyó a Vicent.

La Fiscalía considera ambiguo parte del material y el jurado deberá valorar las pruebas

La presencia de imágenes en un teléfono no permite atribuir automáticamente a su titular la creación de cada archivo ni conocer la finalidad con la que llegó a una conversación. Para determinar su alcance será necesario examinar la procedencia de los contenidos, quién los envió o recibió, el contexto de los mensajes y los datos técnicos que permitan situarlos. La extracción policial incorpora estos hallazgos a la causa, pero su significado y su relación con los hechos deberán establecerse mediante la valoración conjunta de las pruebas.

De hecho, la Policía no ha establecido una conclusión sobre su posible relación con la acusación de abusos. Mientras, la defensa de David pretende sostener que el acusado actuó bajo un estado de arrebato u obcecación. Subrayan que se entregó a las autoridades, que confesó su autoría y que no ha podido destruir pruebas porque se encuentra en prisión.

La causa continúa en fase de instrucción por el procedimiento del Tribunal del Jurado y todavía no hay una fecha oficial para el juicio. Si se abre la vista oral, el jurado popular tendrá que escuchar a los especialistas que realizaron los análisis, examinar los archivos digitales y valorar los resultados de las pruebas biológicas, junto con las declaraciones de los implicados. La cuestión central seguirá siendo determinar qué ocurrió realmente en la consulta y si existió la agresión sexual que David atribuyó al logopeda, algo que los resultados biológicos conocidos hasta ahora no han acreditado.