La actriz se sienta en el plató de '¡De viernes!' este 27 de noviembre para hablar sobre su ruptura sentimental y de cómo ha vivido su noviazgo

Blanca Romero estalla tras su ruptura: "Me voy a defender, hay pruebas de todo. Mirad a Shakira qué bien le vino, hay que tomar ejemplo"

Compartir







La historia de amor de Blanca Romero y Quique Sánchez Flores ha llegado a su fin después de aproximadamente un año juntos. Una relación que comenzó en un discreto segundo plano y que ha terminado convirtiéndose en una de las sorpresas sentimentales de la crónica social española y que ha estado marcada por idas y venidas.

Ahora, con la ruptura ya conocida, la actriz se sienta en el plató de '¡De viernes!' este 27 de noviembre para hablar de este capítulo de su vida y cómo ha vivido el final de su romance con el entrenador de fútbol.

Un romance que salió a la luz en diciembre de 2025

Aunque no ha trascendido públicamente cómo se conocieron Blanca Romero y Quique Sánchez Flores, las primeras noticias sobre su posible relación aparecieron en diciembre de 2025. Hasta entonces, ninguno de los dos había hablado de estar comenzando una nueva historia sentimental.

Fue la revista 'Lecturas' la que publicó el pasado 10 de diciembre las primeras fotografías de ambos juntos. Las imágenes correspondían a una velada en Madrid que reflejaban la complicidad que existía entre la actriz y el entrenador.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Su encuentro comenzó con una cena en el restaurante Chez Madrid, continuó con un paseo por las calles del centro de la capital y terminó en un tablao flamenco.

Allí coincidieron, además, con Canales Rivera, primo de Cayetano Rivera, el que fuera marido de Blanca. Una circunstancia que tampoco pasó desapercibida.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Las fotografías mostraban a Blanca y Quique conversando, sonriendo y disfrutando de una noche juntos. No se trataba todavía de una presentación oficial como pareja, pero sí de las primeras pistas de que entre ellos podía haber nacido algo especial.

En aquellos días, la actriz se mostró prudente cuando le preguntaron por su situación sentimental. De hecho, poco antes había bromeado con la posibilidad de encontrar el amor y había asegurado que lo pediría para Navidad.

La declaración de amor de Blanca Romero en Instagram

La confirmación definitiva llegó con el cambio de año. El 31 de diciembre de 2025, Romero sorprendió a sus seguidores al compartir un carrusel de fotografías junto a Sánchez Flores. Ya no había lugar para las especulaciones. La actriz estaba enamorada y quería compartir su felicidad.

"Lo mejor de mi año, sin duda, tú. Feliz vida a todos", escribió junto a las imágenes.

En las fotografías, que meses después eliminó, se podía ver a la pareja disfrutando de distintos momentos juntos y también al entrenador integrado en el entorno familiar de Blanca. Una de las instantáneas llamó la atención porque aparecía junto a Lucía Rivera, la hija que la actriz tuvo con Cayetano Rivera, además de otros miembros de la familia.

La publicación dejaba entrever que Quique no era solo una persona con la que Blanca estaba empezando a salir, sino alguien que ya había encontrado espacio en su vida cotidiana.

La respuesta tampoco se hizo esperar. Entre los comentarios aparecieron mensajes de felicitación de rostros conocidos como Lolita Flores, Paula Echevarría y Toñi Moreno.

Sus anteriores vidas sentimentales

Blanca Romero llegaba a esta relación después de una conocida trayectoria sentimental. La modelo estuvo casada con Cayetano Rivera, con quien contrajo matrimonio en 2001. Durante su relación, el torero adoptó a Lucía, la hija que Blanca había tenido anteriormente.

Tras su sonada separación tres años después, la intérprete rehízo su vida y se convirtió también en madre de Martín, su segundo hijo. Durante años mantuvo bastante alejada su vida sentimental.

Por su parte, Sánchez Flores también contaba con una historia familiar y sentimental. Sobrino de Lola Flores y primo de Lolita y Rosario, el madrileño se ha centrado en el fútbol, primero como jugador y después como entrenador.

En el terreno personal, ha estado casado con Nuria Santos y después con Patricia Casanova. Además, tiene cuatro hijos, Patricia, Quique, Jorge y Pablo. También mantuvo una larga relación con la modelo Orsi Feher, que comenzó en 2009 y duró varios años.

La relación con Blanca supuso, por tanto, una nueva etapa sentimental para los dos.

La primera crisis

Sin embargo, pocas semanas después de hacer pública su relación, comenzaron las primeras crisis.

El pasado mes de febrero, Romero protagonizó un gesto que no pasó inadvertido entre sus seguidores. Eliminó de su perfil de Instagram las fotografías que había compartido con Sánchez Flores y dejó de seguir al entrenador. La decisión desató los rumores de una posible ruptura.

A principios de marzo, ambos reaparecieron juntos y la actriz quiso aclarar qué había ocurrido, aseverando que todo se debía a que quería recuperar esa discreción que siempre había caracterizado su vida privada.

"Todo bien. Cuando te enamoras, pues te da por hacer así cosas más extraordinarias al principio y prefiero mantener la discreción que siempre tuve. Sigue todo bien, sigue todo igual y ya está, sin más, ¿no?", manifestó en el aeropuerto de Madrid-Barajas, tal y como recogió Europa Press.

Aquella reaparición parecía confirmar que habían superado su primer bache y daba a entender que había conseguido dejar atrás los rumores.

La sonada ruptura

A pesar de aquella aparente reconciliación, la relación no terminó de encontrar la estabilidad. Y esta misma semana se conoció la noticia de su ruptura.

La ruptura se habría producido aproximadamente el pasado mes de octubre y, la decisión habría llegado después de varios desencuentros.

Según explicaron a Javi Hoyos personas próximas a la modelo, habría sido ella quien tomó la decisión de terminar el noviazgo después de varias decepciones. Uno de los principales motivos de conflicto habrían sido las conversaciones que Quique Sánchez Flores habría mantenido a través de las redes sociales con antiguas parejas.

"Hablaba mucho por redes sociales con sus exparejas. Blanca es celosa y esta situación le pudo", habrían explicado desde su círculo cercano.

Por otro lado, el entorno de Quique señalaba que se llegó a sentir acosado por ella. Declaraciones por las que Romero ha decidido no quedarse callada y acudir al plató de Telecinco, presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona, para abordar su ruptura y explicar los motivos que han llevado a poner punto final a su historia.