64 estaciones de la Aemet superaron este sábado los 42 grados: récord en Montoro, Córdoba

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que para este sábado había activado avisos de nivel rojo en tres comunidades, registró 64 estaciones de la red del organismo estatal con temperaturas máximas por encima de los 42 grados y seis que sobrepasaban los 44 grados, con el récord de 44,7 grados en el municipio cordobés de Montoro.

Así se desprende del resumen de fenómenos significativos registrados ayer de manera provisional en los observatorios de la red de la Aemet, que agrega que la ola de calor, que se ha convertido ya en la tercera más duradera desde que existen registros, llegó a "nuevos valores extremos" con 224 estaciones con valores iguales o superiores a 40 grados.

"Teniendo en cuenta que ninguna estación en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Canarias llegó a esos valores, nos podemos imaginar la concentración de calor en el resto de comunidades", apunta el informe elaborado por José Luis Camacho, portavoz de la Aemet.

Seis estaciones rebasaron los 44 grados

En concreto, precisa que 64 estaciones superaron los 42 grados en Andalucía, Extremadura, ambas Castillas, Comunidad de Madrid, Valencia y Murcia. Además, seis estaciones superaron los 44 grados, encabezadas por Montoro (Córdoba), con 44,7 grados, Carcaixent (Valencia), con 44,3 grados y Fuentes de Andalucía (Sevilla), con 44,2 grados.

Respecto a las temperaturas mínimas de este 16 de agosto, se dieron en Beariz (Ourense), con 8,5 grados; en Puerto del Pico (Ávila), con 8,9 grados; y en Benasque (Huesca), con 9,6 grados.

También se registraron este sábado precipitaciones acompañadas de tormenta en puntos de la Ibérica y cabecera del Guadalquivir. De este modo, destacan los 12,4 litros por metro cuadrado (l/m2) registrados en Molina de Aragón (Guadalajara), con 10 l/m2 caídos en apenas 10 minutos.

En cuanto a las rachas de viento, la máxima se registró en El Pedregal (Guadalajara), con 71,3 kilómetros por hora (km/h) y probablemente asociada a una tormenta, en el Aeropuerto de Gando (Gran Canaria), con 64,8 km/h y en Tarifa (Cádiz), con 64,1 km/h.

Finalmente, durante la madrugada de este domingo 17 de agosto, se han registrado noches "infernales" en Osuna (Sevilla), donde el termómetro no ha bajado de 30,7 grados y en Espolla (Gerona), con 30 grados.

Las noches tórridas con temperaturas superiores a 25 grados se han extendido por numerosos puntos de Andalucía, Extremadura, mesetas centrales, litorales y prelitorales de Murcia, Valencia y Cataluña, Baleares y Canarias.