Carlos Plá Valencia, 31 MAR 2026 - 18:30h.

Los 30 años de experiencia en la fabricación de redes de una empresa de Callosa de Segura la ha convertido en el principal proveedor de estas redes a Ucrania para combatir al ejército ruso

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En febrero de 2022, recién iniciada la invasión rusa de Ucrania, Anastasia Kovalova recibió la llamada de varios amigos y compatriotas pidiéndole ayuda para protegerse del ataque lanzado por las tropas de Putin. "Hablé con mi jefe para comentarle la situación y enviamos un palé de redes de camuflaje, de protección de infraestructuras y otros modelos porque todavía no sabíamos lo que necesitaban exactamente", recuerda Anastasia.

Así, por una casualidad, la empresa alicantina IRC, ubicada en Callosa de Sarriá, con treinta años de experiencia en la fabricación de redes para la acuicultura, para deportes o para la seguridad en la construcción, comenzó a recibir pedidos para fabricar redes específicas para proteger a la población ucraniana de los ataques de los drones del ejército ruso. "Nuestra experiencia nos ha servido para desarrollar cualquier tipo de redes. Nos hemos adaptado en función de la propia evolución de la guerra y del uso de los drones. De esta forma, algo que comenzó de forma altruista se ha convertido en una línea de negocio", explica Juan Luis Antón, director comercial de IRC.

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De hecho, en los cuatro años de conflicto bélico se han convertido en el principal proveedor a nivel mundial de estas redes a Ucrania. "Nosotros hacemos un producto que salva vidas", señala Antón.

Solo en la capital del país, Kiev, se han colocado más de un millón de metros cuadrados de las redes y al resto del país se han enviado varios millones de toneladas.

Desarrollo de redes específicas

La propia evolución del conflicto bélico ha ido modificando las necesidades del gobierno para proteger a su población e infraestructuras claves del país. "Fabricamos diferentes modelos para proteger hospitales, depósitos de gas o petróleo, centrales hidroeléctricas, radares y grandes zonas de tránsito de civiles como carreteras que también son fundamentales por el transporte de suministros", explica Antón.

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Unas redes que se han convertido en fundamentales para combatir los ataques masivos de drones. "Al principio eran aeronaves de poco peso y ahora llevan hasta siete kilos de carga por lo que hemos tenido que adaptarnos y fabricamos sistemas complejos de varias capas para repeler ataques simultáneos de varios drones".

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Unos ataques que se producen tanto por aire como por mar. "Aquí ha sido clave nuestra experiencia en acuicultura. Nuestras redes estaban diseñadas para soportar las embestidas de atunes de 100 kilos de peso y ahora se utilizan para proteger enclaves críticos como puertos y bases navales".

También fabrican las redes en función de la época del año para hacerlas más difíciles de detectar por el ejército ruso. "En invierno las hacemos blancas para que se confundan con la nieve y en primavera, verano y otoño las tintamos con diferentes tonos de ocre para que puedan camuflarse".

Tradición y última tecnología

El éxito de estas redes se basa en una combinación de la tradición puramente artesanal y de la última tecnología. En la planta cuentan con decenas de telares mecánicos adaptados a este tipo de producto, donde preparan la materia prima y les permite alcanzar un gran volumen de producción para atender las enormes necesidades de Ucrania.

Con el producto ya preparado, la habilidad de las trenzadoras es fundamental para comercializar las resistentes redes que son sometidas a pruebas de resistencia y durabilidad. Con el producto terminado, una vez a la semana se hacen los envíos. "Tenemos que ser muy cuidadosos porque manejamos información sensible de fechas y lugares de entrega", asegura el director comercial.

Con el paso de los meses y el enquistamiento del conflicto, el nivel de colaboración entre las diferentes administraciones ucranianas y este empresa alicantina es total. "Recibimos continuamente mensajes de agradecimiento por la ayuda que les prestamos porque en ocasiones los plazos de entrega son casi imposibles y tenemos que trabajar en turnos de 24 horas para atender sus necesidades".