Durante la mesa de las tentaciones, Anita Williams tomó la dificilísima decisión de cortarse 45 centímetros de su pelo para poder disfrutar de una lasaña gigante y, sobre todo, tener una videollamada con su hijo con quien lleva sin hablar más de 90 días.

La concursante ha tenido que esperar un poco para poder recibir esta ansiada recompensa porque en su momento era muy tarde como para realizar la videollamada, pero ese momento ha acabado llegando. Así ha sido el emotivo momento protagonizado por la catalana.

La emotiva videollamada de Anita Williams y su hijo

Un pergamino llegaba a las playas de Honduras con una buena noticia para la concursante: "Anita, tras asumir la difícil penitencia de cortarte el pelo, hoy disfrutarás de la recompensa. Podrás mantener una videollamada con tu hijo. Espero que te de la energía que necesitas para afrontar la recta final". Algo "muy merecido", tal y como señalan sus compañeros.

La catalana levantaba el teléfono sin creer la imagen que le regalaba sus ojos. "¡Hola, mi amor! Mi vida, ¿cómo estás? ¡Qué grande! Quedan poquitos días para que vaya la mamá, que está trabajando".

Los espectadores no pueden escuchar su voz, sin embargo, Anita va repitiendo lo que él le dice. Y es que Tiago no se ha perdido ni un 'momentazo' del concurso, preguntándole por su salto desde el helicóptero y comentando el moco de Montoya, algo que ha desatado la risa del concursante. "Campeón tú, que eres un campeón. Eres el niño más guapo y campeón del mundo entero. Te amo y te quiero", le confiesa.

Tras finalizar la videollamada, Anita no puede evitar derrumbarse, pero vuelve junto a sus compañeros con una sonrisa de oreja a oreja: "Madre mía, ¿cómo no va a merecer la pena? Me hubiera rapado como Damián y hasta las cejas, vamos".