Al reencontrarse con su pareja, Makoke le hace una propuesta para celebrar su aniversario. Más tarde, se rompe al volver a abrazar a su hijo

El divertido pique entre Laura Madrueño y Pelayo: "No me ha gustado mucho el tono"

Compartir







Tras batirse en un duelo de votaciones con Anita, Makoke se convertía el pasado domingo en la expulsada concluyendo así su aventura en Honduras y abandonando por última vez la palapa de 'Supervivientes'. A pesar de la emoción que le provocó este momento, la concursante ponía rumbo a España sabiendo que esto implicaba reencontrarse con sus seres queridos después de casi 100 días sin verlos.

11 horas de avión y seis horas de coche después, Makoke llegaba agotada a los estudios pero con muchas ganas de ver a sus familiares. "Estoy como una niña pequeña, como si fuera la primera cita con mi novio. Estoy nerviosa", aseguraba. Sin embargo, Jorge Javier asustaba a la superviviente afirmándole que su pareja no había podido ir a recibirla por cuestiones laborales en Telecinco: "No me creo que haya venido Gonzalo. ¿Está mi hijo por lo menos?". El presentador daba la señal para que entrase la persona que ha ido a verle.

Makoke le hace una propuesta a Gonzalo por su aniversario

El primero en abrir la puerta para reencontrarse con la concursante es su pareja Gonzalo, quien acude con un gigantesco ramo de rosas blancas. Makoke grita de la emoción al verle y ambos se funden en besos y abrazos. "¡Qué malo eres, Jorge! Que me decía que no habías venido", le dice la exconcursante.

Ambos se ponen al día hasta que Makoke le hace una petición: "Tenemos que ir a París... ¿Nos vamos en nuestro aniversario, el 23?". Sin embargo, la cara de Gonzalo lo dice todo. "Tienes que currar", señala ella. Tanto él como la superviviente se dan cuenta de que están saliendo en directo e interrumpen su conversación. "Nosotros ahí hablando y tú con la oreja puesta", le dice al presentador.

El emotivo reencuentro entre Makoke y Javier Tudela

La exconcursante de repente corta la conversación y hace otra petición, pero esta vez para el programa: "¡Oye, quiero ver a mis hijos!". Es entonces cuando abre la puerta Javier Tudela y Makoke va corriendo hasta él. Abrazados, ambos se emocionan de poder volver a estar juntos.

Makoke no duda en preguntarle a su hijo si su nieto se ha olvidado de ella, algo que le preocupaba enormemente durante su estancia en Honduras. "Se acuerda bastante de ti además porque le pones los dibujos a escondidas y me lo dice", le confiesa entre risas.

Jorge Javier quiere saber si a Javier Tudela le parece Gonzalo un buen partido y su contundente respuesta consigue sacar una enorme sonrisa a ambos: "Me encanta. No ha podido elegir mejor pareja para acompañarle durante toda su vida. Creo que es importante elegir bien con quien vas a pasar el resto de tu vida".