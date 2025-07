Pedro Jiménez 18 JUL 2025 - 09:00h.

Las cinco parejas se reencontraban después de seis meses y el programa nos dejó momentos de todo tipo: te recordamos cómo fue todo

La decisión final de Rubén Sánchez que dejó en shock a Fani Carbajo y a toda España: "¿Por qué fuera no puede pasar esto conmigo?"

El reencuentro de las parejas de 'La isla de las tentaciones 1' seis meses después fue de lo más variopinto posible. Pero, sin duda, hubo uno donde la tensión saltó por los aires: se trata del que protagonizaron Andrea Gasca e Ismael Nicolás. En primer lugar, Andrea le confesaba a Mónica Naranjo que estaba muy bien con Óscar, el que fuera tentador en su villa. Al instante, Óscar reaparecía y, tras demostrarnos a todos que eran verdad las palabras de Andrea, faltaba el tercero en discordia: Ismael.

Un Ismael que aparecía llenando de tensión la sala. En primer lugar, Andrea le reprochaba que si había hecho lo que había hecho era porque Ismael "le anulaba" y le "intentó cambiar", lo que -según ella- justificaban todos sus actos en la isla. Esto desencadenaba una gran bronca que acababa salpicando a Óscar, que no tardaba en intervenir. "Vamos a hablar con respeto", le decía el tentador a Ismael. Esto generaba todavía una discusión mayor, con Óscar y Andrea por un lado e Ismael por otro, echándose en cara que tanto uno como otra habían cometido sendas infidelidades y errores por ambas partes.

Susana... y nadie más

El reencuentro de Susana fue un tanto diferente al resto. La influencer apareció y se abría como nunca ante Mónica Naranjo, confesándola que no había tenido ningún tipo de relación con Gonzalo desde su dolorosa ruptura en la hoguera final. Pero no escondía sus nervios. Finalmente, Mónica Naranjo le anunciaba a Susana que el andaluz no había acudido al reencuentro, pero le había dejado una emotiva y conmovedora carta.

Una carta que Susana leía, emocionada. "Me da mucha pena todo lo que hice. Es verdad que era una relación idílica. Pero, ¿qué hago? No volvería con él", señalaba Susana Bicho en aquel momento, sincerándose ante Mónica Naranjo.

Álex Bueno y Fiama no llegaron a ningún acuerdo

Por otro lado, Álex Bueno y Fiama mantuvieron un abrupto reencuentro. Al verse las caras seis meses después, ambos no tardaban en tener un tensísimo intercambio de palabras, dando vueltas por la sala y con una Mónica Naranjo que tenía que pedir, "por favor", que parasen. "Me da mucha pena que os vayáis de aquí sin tener una relación cordial", decía la 'maestra de ceremonias'.

Posteriormente, Fiama recibiría una inesperada sorpresa por parte de su tentador favorito en su estancia en la villa. ¡Joy aparecía de repente y dejaba en shock a la canaria! Fiama, que se alegró al máximo tras esta 'aparición estelar', se dejaría llevar y ambos se acabarían besando, para sorpresa de todos y de manera totalmente improvisada y pasional.

Planes de boda

José y Adelina, por su parte, reaparecían juntos y le actualizaban a Mónica Naranjo todo sobre su vida fuera de 'La isla de las tentaciones 1. No les podía ir mejor: ambos tenían planes de futuro (con una boda de por medio), cosa que ya nos lo podíamos imaginar puesto que su paso por el reality no sirvió para más que para reforzar su relación y tener claro lo que sentían el uno por el otro.