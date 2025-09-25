¿Quién será la tercera expulsada de 'All Stars'? Los colaboradores de 'El tiempo justo' lo tienen claro

Con la expulsión entre tres pesos pesados de la edición, los colaboradores de 'El tiempo justo' no han dudado en dar su opinión sobre quién podría abandonar la aventura en Honduras, ¡dale play!

La nominación ya es cosa de tres. Gloria Camila ha sido la elegida por la audiencia para continuar en el reality después de salvarse el martes, lo que se traduce en que Fani Carbajo, Jessica Bueno y Adara Molinero continúan nominadas y se la jugarán a todo o nada esta noche en 'Supervivientes All Stars', en una gala que presentará Jorge Javier Vázquez a partir de las 22:00 horas. Una salvación que ha supuesto un chute de energía para Gloria, que minutos antes se derrumbaba tras la prueba de recompensa.

Con la expulsión entre tres pesos pesados de la edición, los colaboradores de 'El tiempo justo' no han dudado en dar su opinión sobre quién podría abandonar la aventura en Honduras. Alexia Rivas se mostró especialmente contundente, asegurando que hay una concursante que no le transmite valentía y que se ha acercado estratégicamente a otras figuras fuertes dentro del concurso.

Belén Rodríguez, por su parte, calificó la nominación de "superpotente" al reunir a tres nombres muy seguidos por la audiencia. En su análisis, considera que una de ellas parte con menos apoyo popular, aunque reconoció que la decisión final dependerá de la fuerza de los votos en una noche tan impredecible como la que se avecina.

Mientras tanto, César Muñoz prefirió no arriesgarse demasiado, aunque reconoció que, compartiendo sensaciones con sus compañeros, podría ser una concursante concreta la que tenga más posibilidades de abandonar. Eso sí, dejó claro que el resultado final dependerá únicamente de la audiencia.

Una cosa es segura: la gala de este jueves promete ser de lo más intensa. Jessica, Adara o Fani se despedirán para siempre de la aventura, dejando un hueco importante en la dinámica del reality. Dale play al vídeo y descubre qué opinan los colaboradores, quién apunta con claridad a una expulsada y quién prefiere mantenerse prudente ante una de las noches más decisivas de 'Supervivientes All Stars'.

