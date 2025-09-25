Rocío Belén Paleari 25 SEP 2025 - 18:00h.

La exconcursante se sincera sobre la situación de su hija en el reality y nos cuenta cómo ve su futuro

Además, la reacción de Pedro Solà, novio de Elena Rodríguez, a su petición al ser expulsada de 'Supervivientes All Stars'

La segunda expulsada de 'Supervivientes All Stars', Elena Rodríguez, ya se encuentra en Madrid tras abandonar los Cayos Cochinos. Su llegada al plató ha estado marcada por la emoción y el recuerdo de su paso por el reality junto a su hija, Adara Molinero.

Nos hemos colado en el plató y en una entrevista exclusiva, Elena compartió su visión sobre cómo afronta ahora Adara la aventura en solitario. La exconcursante fue clara al analizar la situación de su hija, que continúa nominada: "Sé que lo va a seguir pasando mal", se sinceró, consciente de la dificultad que supone para Adara mantenerse en Honduras tras la marcha de su madre.

La gala de este martes volvió a estar cargada de tensi�ón. Las nominadas eran Adara Molinero, Jessica Bueno, Fani Carbajo y Gloria Camila. El público decidió salvar a Gloria, lo que deja a las otras tres concursantes en la cuerda floja de cara a la próxima expulsión. Un resultado que mantiene a Adara en el punto de mira, todavía afectada por la marcha de su madre. ¡Dale play al vídeo para escuchar todas las declaraciones!

El mensaje de fuerza de Elena a Adara

El vínculo entre madre e hija ha sido uno de los ejes más comentados de esta edición. Elena y Adara entraron juntas a la aventura. La expulsión de Elena desembocó en una de las crisis más duras de Adara, que llegó a activar el protocolo de abandono.

Ahora, desde fuera, la exconcursante tiene un mensaje claro para su hija: “Que luche, esto es para lucharlo, es para sentirlo, es para vivirlo”. Una declaración que refleja tanto el deseo de verla avanzar en el concurso como la confianza en la fortaleza de Adara para sobreponerse a cada golpe.

Aunque su paso por Honduras haya terminado, Elena mantiene intacto su papel como apoyo fundamental . Su presencia ya no está en los Cayos Cochinos, pero sus palabras resuenan como un empujón anímico en un momento clave. La gran incógnita es si Adara logrará transformar el dolor en fuerza y mantenerse en el concurso. ¡Dale play al vídeo para escuchar todas las declaraciones de Elena Rodríguez!