¿Marta Peñate y Oriana Marzoli amigas? Los colaboradores de 'El tiempo justo' dan su veredicto

Rocío Belén Paleari 12 OCT 2025 - 16:00h.

Los colaboradores debaten si la paz es posible entre las eternas rivales tras la polémica por el mensaje de Oriana

Además, las sinceras palabras de Alexia Rivas sobre el vestido de novia de Marta Peñate: "No es mi estilo"

La enemistad entre Marta Peñate y Oriana Marzoli es de larga data y parece no tener fin. El último capítulo de esta rivalidad televisiva tuvo lugar a raíz del casamiento de Marta con Tony Spina, que es nada más y nada menos que la expareja de Oriana. La boda en las paradisiacas playas de los Cayos Cochinos dejó momentos románticos para el recuerdo, pero también mucha polémica.

Todo comenzó cuando Marta viajó a Honduras con una misión específica: unir las dos playas de 'Supervivientes All Stars', donde Tony participa como concursante. Como ganadora de la primera edición del reality, Peñate llegó con los ánimos bien altos. Tras completar su tarea y tener un reencuentro lleno de cariño con su chico, la pareja decidió dar el gran paso y casarse allí mismo, en un escenario de ensueño.

Pero claro, la felicidad no duró mucho sin controversia. El mismo día de la celebración, Oriana Marzoli envió un mensaje a Marta que dio mucho que hablar y reavivó las llamas de su histórica rivalidad. Como era de esperar, las redes sociales y los platós de televisión ardieron con el tema.

Ante este nuevo episodio de los idas y vueltas entre Marta y Oriana, conversamos con los colaboradores de 'El tiempo justo' para conocer su opinión. ¿Pueden estas dos dejar atrás sus diferencias algún día? Las respuestas fueron de lo más variadas. ¡Dale play al vídeo para escuchar el análisis!

Marta y Oriana: juntas en un reality

Miguel Ángel Nicolás lo tiene muy claro y no cree que la paz sea posible. Para él, pedirles que entierren el hacha de guerra va contra su propia esencia: "Oriana y Marta son dos animales televisivos y siempre van a estar a la gresca", sentenció. Además, profundizó en su análisis explicando que ambas comparten una mochila muy grande, cargada de enemistades, de haber compartido novio y amigos, y que precisamente eso es muy bueno para quienes disfrutan de los rifirrafes televisivos, pero no tanto para ellas.

Por su parte, Miguel Frigenti se permitió fantasear con un escenario diferente. Al colaborador le encanta la idea de verlas juntas en un reality donde terminen haciéndose amigas: "Las dos hacen una dupla estupenda porque son súper antagónicas", comentó emocionado.

Lo que está claro es que Marta y Oriana seguirán dando de qué hablar. ¿Veremos algún día una reconciliación o seguirán siendo enemigas televisivas para siempre? Alexia Rivas sorprendió con una visión más optimista. ¡Dale play al vídeo para escuchar sus declaraciones!

Miguel Frigenti sobre la polémica por los invitados a la boda de Marta: "Lo puedo entender"

La polémica surgió cuando Marta Peñate canceló la invitación que envió inicialmente al concursante Noel Bayarri, con quien, en principio, mantiene una buena relación. La decisión respondió a la mala relación que existe entre Bayarri y Spina dentro del reality, donde ambos compiten actualmente y, por momentos, tienen roces en la convivencia. ¡Dale play al vídeo para escuchar a los colaboradores!