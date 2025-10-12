Las estrellas de la cadena desfilaron por la alfombra roja del estreno de Estrella Morente y se sinceraron sobre sus miedos al reality más extremo

Además, ¿Sobrevivirían los presentadores en Honduras? Así reaccionan al imaginarse en 'Supervivientes': "Lloraría todo el rato"

Cualquiera habla maravillas de 'Supervivientes' desde casa, con el mando en una mano y unas patatas fritas en la otra. Pero cuando tocas el tema y te tienes que imaginar yendo tú a concursar, la cosa cambia. Ahí es cuando salen los verdaderos miedos: las noches sin pegar ojo, las peleas por un puñado de arroz, los bichos que aparecen donde menos te lo esperas. Y es que una cosa es verlo por televisión y otra muy distinta imaginarse a uno mismo plantado en Honduras sin wifi, sin almohada y sin escapatoria.

La noche del estreno del nuevo espectáculo de Estrella Morente en el Teatro Real, reunió a muchas personalidades de la televisión española, que se acercaron a escuchar a la cantaora. Por la alfombra roja desfilaron rostros conocidos de Telecinco como Patricia Pardo, Nacho Abad, Laila Jiménez, Alba Lago, Isabel Jiménez, Bricio Segovia y Nuria Seró, que acudieron espectaculares para disfrutar del homenaje que la cantante rindió a figuras como Rocío Dúrcal, Rocío Jurado y Nina Simone. Estrella abrió el show con un impresionante look en blanco y negro mientras interpretaba 'Bésame mucho', dejando al público completamente cautivado.

Aprovechamos la ocasión para hacerles la pregunta del millón: ¿qué les costaría más si participaran en 'Supervivientes'? Las respuestas fueron de lo más variadas y sinceras. ¡Dale play al vídeo para escuchar las divertidas declaraciones!

Del coco por la orejas a los bicho amenazantes: los desafíos de los presentadores

Patricia Pardo no tuvo que pensárselo dos veces. "La convivencia", aseguró rotunda. Pero la periodista también reconoció que estar lejos de los suyos sería un auténtico calvario: "Sin Chris me muero", afirmó, dejando claro que la distancia con su pareja sería insoportable.

Para Nacho Abad, el hambre no representa el mayor obstáculo. El periodista señaló algo mucho más preocupante: la falta de sueño. Según él, no dormir bien altera completamente la conducta y sacaría lo peor de su personalidad: "Saldría un Nacho horroroso", admitió con total sinceridad.

Laila Jiménez arrancó carcajadas al recordar que estuvo cinco años prácticamente sin dormir, así que ese no sería su mayor problema. El verdadero drama llegaría con la comida: al ser vegetariana, en los Cayos Cochinos solo podría alimentarse de coco. "Se me saldría el coco por las orejas", bromeó la periodista.

Bricio Segovia mencionó un aspecto que ninguno de sus compañeros tuvo en cuenta: los bichos. Y es que convivir con insectos y otros animales en plena naturaleza tampoco es plato de buen gusto para todos. ¡Dale play al vídeo para ver todas las declaraciones!

¿Pescar? ¿Hacer fuego? ¿Aguantar sin comer? Los presentadores de la televisión confiesan qué habilidad creen que les salvaría... o les haría abandonar. Con un pie fuera del plató, algunos tiran de ingenio, otros de resignación... y varios lo tienen clarísimo: no durarían ni dos días, ¡dale play!