Terelu, Suso, Anita y Fani opinan sobre quiénes mantienen los lazos más sólidos en los Cayos Cochinos

Los colaboradores de 'All Stars' opinan sobre el futuro romántico entre Miri Pérez-Cabrero y Alejandro Albalá

Después de más de un mes de convivencia extrema, los supervivientes empiezan a mostrar su verdadera cara y las amistades se ponen a prueba. Pero ¿quiénes mantienen una verdadera amistad en la isla? Eso es precisamente lo que quisimos saber al preguntar a los colaboradores del programa.

Suso Álvarez estaba a punto de soltar su opinión cuando, de repente, vio pasar a Terelu por los pasillos de Mediaset. Sin pensarlo dos veces, decidió meterla en el lío y le lanzó la pregunta directamente. La respuesta de Terelu no dejó lugar a dudas: "Creo que allí hay muy pocos amigos". Pero entre tanta competencia, sí destacó una relación por encima del resto: la de Jessica Bueno y Gloria Camila, a la que define como la "más constante". Suso le dio toda la razón a su compañera, aunque después la cosa derivó en un momento de lo más surreal cuando le preguntó: "¿Qué tal me ves de reportero?". ¡Dale play al vídeo para descubrir el divertido momento!

De la lasaña al perdón: las amistades más inesperadas

Anita Williams tampoco se anduvo con rodeos y coincidió con Terelu: Jessica y Gloria forman una de las duplas más sólidas del concurso. Y es que no es para menos. Desde el primer día se unieron como lapas y no se han separado ni un momento. Las hemos visto defender su amistad a capa y espada, enfrentarse a sus compañeros cuando sintieron que no las valoraban lo suficiente y hasta protagonizar el escándalo de la lasaña que no quisieron compartir con Miri Pérez-Cabrero.

Pero si hay alguien que tiene las cosas claras es Fani Carbajo. Para la exconcursante, la amistad más fuerte es la que ella misma construyó con Adara Molinero, aunque ya no esté en la isla para demostrarlo. Si hay algo que reconocer es que esta relación ha sido una de las grandes sorpresas de la edición. Ambas arrastraban años de roces y desencuentros, y nadie esperaba que terminaran siendo uña y carne. Sin embargo, el reality dio un giro de guion: Fani y Adara dejaron atrás el rencor en una jornada de pesca y poco a poco fueron tejiendo una amistad auténtica.

Eso sí, Fani no se cortó un pelo al lanzar su dardo: "Son todos unos falsos". Aunque después reconoció otra amistad entre dos mujeres que también considera muy fuerte. Al final, parece que en esta edición de 'Supervivientes All Stars' las amistades femeninas son las de mayor fortaleza. ¡Dale play al vídeo para descubrir de quiénes habla Fani!

Los colaboradores vaticinan el futuro de Miri Pérez-Cabrero en 'All Stars' sin Alejandro Albalá: "Se va a desquiciar"

Pero, en el reality más extremo de la televisión no solo hay amistades, sino también relaciones románticas. Alejandro Albalá fue expulsado de los Cayos Cochinos cuasando así su separación de Miri Pérez-Cabrero. La pregunta del millón es: ¿cómo va a sobrevivir Miri sin su apoyo emocional? Porque lo que queda claro es que entre ella y Albalá surgió algo especial en Honduras y que la trama entre ellos dos se ha ido alimentando semana a semana. ¡Dale play al vídeo para escuchar el análisis de los colaboradores!