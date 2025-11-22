Imágenes inéditas de cómo los chicos evolucionan con sus tentadoras en 'La isla de las tentaciones 9'

Darío y Cristina suben la temperatura en su mayor acercamiento en 'Villa Montaña': las imágenes, al descubierto

Compartir







Después de ver, en el segundo programa de ‘El Debate de las tentaciones’, imágenes inéditas de las confesiones y avances de las chicas en ‘La isla de las tentaciones 9’, llega el momento de ver cómo les va a los chicos. Es aquí donde descubrimos cómo Darío se deshace en elogios hacia Cristina, su tentadora.

Darío charla con Cristina en la cama de su habitación y, durante la charla íntima que mantienen, se sincera con su tentadora: “Es cómoda la cama, ¿verdad? Por las noches también”, a lo que ella responde “Ya la probaré por la noche”. “Yo es verdad que me toques tú, tío… eres la más guapa de todas. Es como ‘illo, no veas, me va a poner complicadas las cosas”, añade él.

PUEDE INTERESARTE Juanpi cuenta la verdadera razón por la que contó en el casting que le fue infiel a Sandra

Así avanzan las relaciones de los chicos con sus tentadoras

Mientras tanto, Álvaro se deja acariciar con Érika, quien le hace cosquillas. Ella le recuerda que, el año pasado, le hizo caricias y él se tuvo que poner boca abajo. Tras esto, hablan de su affaire en el pasado (por el cual le fue infiel a Mayeli) y reconoce que, esa noche, desconectó y se lo pasó muy bien.

Por otro lado, Gilbert continúa su romance con Noelia y deja que esta se deshaga de los recuerdos que tiene con Claudia. Juanpi, por su parte, le confiesa a Rodri que tiene ganas: “Estoy aguantando porque no quiero ser yo el que la líe. Si la lía ella, pues ‘bomba’, ya tengo carta libre”.

Además, Juanpi le confiesa a sus compañeros de la villa que la situación con su tentadora le está “poniendo muy cachondo”. Para rematar, vemos cómo avanza la relación de Rodri con Olatz después de que, en el programa anterior, se besaran apasionadamente en la piscina.