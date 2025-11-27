Ana Carrillo 27 NOV 2025 - 18:41h.

Borja Silva, el tentador favorito de Almudena Porras, ha reaccionado al interés de Mayeli Díaz de tener una cita con él

Borja Silva es el tentador favorito de Almudena Porras en 'La isla de las tentaciones 9'. A raíz de que la malagueña descubriera el acercamiento de su novio, Darío Linero, con Cristina, ha decidido dejarse llevar más con su soltero favorito, al que le quería dar su tercera cita - tuvo que elegir la cita antes de saber que Gerard Arias está interesado en conocerla a ella y dejar de conocer a Claudia -, pero hubo otra compañera que también quiso darle la cita a Borja.

Fue Mayeli Díaz, que le explicó a Sandra Barneda que ya no se llevaba nada bien con Aitor y que Borja era el chico más agradable y simpático de la casa. La presentadora les comunicó que ambas podían tener la cita con el onubense, que en el programa no pudo reaccionar a esta información porque la novia de Álvaro Rubio ha sido expulsada por su comportamiento con Aitor.

En Instagram, Borja ha querido revelarle a los seguidores cuál fue su reacción al saber que Mayeli quería tener una cita con él y lo ha hecho de una manera original al usar una conocida canción para explicar que a él quien le gusta realmente es Almudena. "Tenía cita con la rubia y la morena... pero a mí me gusta la blonde", ha comentado el tentador.

En el copy de la publicación, ha anticipado que se vienen curvas porque en el próxima programa, que se emitirá el lunes 1 de diciembre a las 21:45 en Telecinco, descubrirá que Gerard quiere tentar a Almudena: "Primero Mayeli y ahora Gerard… ¿la conexión podrá vencer a la tentación? He de decir que me puse un poquito celoso, pero supe disimularlo, ¿no?".