Las primeras nominaciones y una sanción: lo mejor de la gala de 'GH DÚO', en vídeo (15/01/2026)

'GH DÚO' ha vivido sus primeras nominaciones de la edición, en una noche cargada de emociones y fuertes enfrentamientos. Entre lágrimas y en shock, los concursantes han recibido una sanción por robo que ha provocado una bronca monumental en la casa. Además, durante la gala, Sandra Barrios se unía al programa y vivía un tensísimo enfrentamiento con Juanpi y Andrea, con quienes formará un trío en el programa.

Asimismo, Cristina Piaget, que está en el punto de mira tras una primera semana de convivencia en la que se ha visto involucrada en la mayoría de los conflictos de la casa, protagonizaba una fuerte discusión con Raquel Salazar. También, hemos vivíamos una amenaza de abandono por parte de Belén Rodríguez y un gracioso despiste de Anita Manuel y Gloria que descolocaba a Jorge Jvier. ¡No te lo pierdas!