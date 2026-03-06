Ana Carrillo 06 MAR 2026 - 20:16h.

Jaime Astrain dejó en Instagram un vídeo para mostrarle a sus seguidores cómo le explicó a su hija que se iba a Honduras

La familia de Paola Olmedo comparte una foto junto a sus tres hijos para desearle suerte en 'Supervivientes 2026'

Compartir







Jaime Astrain ha empezado su aventura en 'Supervivientes 2026' con mucha fuerza porque fue el concursante más rápido en completar la primera prueba de la edición y eso le hizo ser líder de su grupo, el equipo azul, que fue menos rápido que el rojo en el juego, lo que le condena a vivir esta semana en Playa Destierro, donde está acompañado por Ingrid Betancor, Alba Paul, Maica Benedicto, Claudia Chacón, Gabriela Guillén, José Manuel Soto, Marisa Jara y Aratz Lankutza.

En España ya ha recibido muchos aplausos por su arranque en el concurso y Joaquín Prat ha confesado en 'El tiempo justo' que lo considera "el cuerpazo" de la edición. La encargada de defenderlo en los platós será su suegra, Elsa Anka, que en la gala de estreno debutó en este rol y le aseguró a Jorge Javier Vázquez que veía muy bien al padre de su nieta.

Antes de irse a Honduras, Jaime Astrain dejó grabados dos vídeos que ha compartido ahora quien le lleva las redes sociales mientras él está fuera: en uno habla con su suegra acerca de su papel como defensora y en el otro le explica a la hija que tiene en común con Lidia Torrent dónde está Honduras.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En el tierno vídeo se puede ver al exfutbolista explicarle a la niña, que tiene tres años, dónde está el país en el que se desarrolla 'Supervivientes' con un globo terráqueo.