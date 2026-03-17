Los colaboradores de 'Vamos a ver' dan las claves para poder aguantar las primera semanas en Honduras

¿Egoísmo o estrategia? Los colaboradores analizan por qué Almudena abandonó a Borja y Darío

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Las primeras semanas de ‘Supervivientes 2026’ están dejando claro, una vez más, que la aventura en Honduras no da tregua. El hambre, las picaduras de insectos, la falta de sueño y la dureza del entorno han llevado a varios concursantes al límite en tiempo récord. De hecho, algunos ya han mostrado signos de debilidad física y emocional, evidenciando que la adaptación inicial es uno de los tramos más complicados del reality.

El caso más sonado ha sido el de Álex Ghita, quien ha decidido abandonar tras apenas unos días de concurso, alegando no estar preparado mentalmente para soportar las condiciones extremas, especialmente la falta de comida. Su marcha ha reavivado el debate sobre si los participantes llegan realmente concienciados de lo que implica la experiencia.

¿Es demasiado pronto para que los concursantes estén al límite?

En el programa ‘Vamos a ver’, los colaboradores han analizado esta situación. Pepe del Real ha restado dramatismo al bajón inicial: “Lo normal es que las primeras semanas haya personas que se vean superadas por el entorno, el hambre o las calamidades. El éxito está en superar esas primeras semanas”, ha señalado, defendiendo que este proceso forma parte natural del concurso.

Por su parte, Giovanna González ha ofrecido una visión más empática con los concursantes: “Es muy pronto para sentirse al límite, pero creo que el principio es el momento más duro porque el cuerpo se tiene que adaptar”. La colaboradora asegura que entiende que muchos digan “no puedo más”, ya que llegan bien alimentados y el cambio es radical.

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Así, mientras algunos espectadores critican los abandonos tempranos, otros recuerdan que la verdadera batalla de ‘Supervivientes’ comienza precisamente en esas primeras semanas, donde solo los más fuertes —mental y físicamente— logran resistir. ¡Dale al play!

Los colaboradores, indignados, por el abandono de Álex Ghita: "Espero que no le dejen ir a plató"

El abandono de Álex Ghita en ‘Supervivientes’ ha generado una fuerte polémica, especialmente entre los colaboradores de ‘Vamos a ver’. El concursante decidió dejar el programa apenas una semana después de comenzar, alegando falta de preparación mental para afrontar el hambre y las duras condiciones del concurso.

Esta decisión ha provocado una oleada de críticas en el plató. Los colaboradores consideran que abandonar tan pronto rompe con el espíritu del reality, que exige compromiso y resistencia. Además, cuestionan que algunos participantes no sean plenamente conscientes del reto al que se enfrentan antes de viajar a Honduras.

¡Dale al play y no te pierdas sus opiniones al completo!