Ana Carrillo 30 MAR 2026 - 20:33h.

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Alexia Rivas, que participó en la edición de 2021 y se convirtió en la tercera expulsada, ha desvelado en un vídeo que ha compartido en Instagram su análisis de los concursantes de 'Supervivientes 2026', confesando cuáles son sus favoritos y quiénes no la terminan de convencer.

Entre sus preferidas están Maica Benedicto y Claudia Chacón, que están muy unidas y enfrentadas al resto de sus compañeros de playa: "Me parece que en un reality Maica siempre es un sí porque es ella misma y le da igual que los demás la critiquen y, además, no se corta en decir lo que piensa y en enfrentarse a cualquiera si tiene que hacerlo. Claudia me encanta también; es una de esas concursantes que, aunque a veces se pase, es súper necesaria y no tiene mal fondo para mí, me parece una niña estupenda a la que gente no le da la razón por las formas, pero en el fondo tiene la razón".

También le está gustando es Paola Olmedo, pero lamenta no estar viendo su personalidad "explosiva y arrolladora"; y le parece que Ivonne Reyes está haciendo un buen concurso y "dice las cosas muy claritas cuando tiene que decirlas".

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Quien no ha estado acertada en el concurso es, en su opinión, la primera expulsada definitiva, Marisa Jara. La colaboradora considera que "se ha pasado muchísimo en atacar al equipo": "Te puede caer o mejor Jaime Astrain, pero gritarle '¡que te calles!' de esas formas la verdad es que me ha sorprendido porque es una persona en la que yo tenía mucha fe".

Tampoco le está gustando "absolutamente nada" Gabriela Guillén porque piensa que ha hecho "cero aportación" al programa: "Hay que mojarse"; y no le convence Almudena Porras porque le ve "un punto oscurillo", aunque cree que su novio, Borja Silva, es "mejo, pero mohíno": "Me ha hecho incluso darle la razón a Toni Elías en las discusiones y para mí Almudena es un no".