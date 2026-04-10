Ana Carrillo 10 ABR 2026 - 20:04h.

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Alba Paul ha vivido una de sus noches más complicadas en 'Supervivientes 2026' porque ha salido nominada por primera vez por el voto directo de la líder de su grupo, Almudena Porras, y en el cambio de equipos ha quedado apartada de sus amigos - Nagore Robles, Ingrid Betancor, Aratz Lakuntza y Jaime Astrain - y seguirá conviviendo en la misma playa que Claudia Chacón, su gran rival.

Pese a los intentos de Jorge Javier Vázquez por bromear sobre el tema, a la influencer no le hacía ninguna gracia la situación y se mostraba hundida por tener que compartir playa de nuevo con la exparticipante de 'La isla de las tentaciones', con la que protagoniza un rifirrafe tras otro.

Al verla tan triste, su mujer, la conocida influencer Dulceida, ha comentado en Instagram: "Mi amor, qué mala suerte, pobrecita, t’estimo [te quiero]". Un mensaje que supera los 1.000 'me gustas' porque hay muchas fans de la pareja que han empatizado con Alba, pero también muchos comentarios en respuesta con críticas, pues los que hay que apoyan a Claudia.