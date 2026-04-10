Ana Carrillo 10 ABR 2026 - 17:11h.

La mujer de Dulceida dejó preparado un vídeo con influencers como Susana Molina y Carla Flila para pedir su salvación

Puedes ver la gala 6 de 'Supervivientes 2026' en Mediaset Infinity

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Tras la expulsión de Teresa Seco, hay cuatro nuevos nominados que se enfrentan esta semana al veredicto de la audiencia de 'Supervivientes 2026': Claudia Chacón, Toni Elías, Jaime Astrain y Alba Paul. Los dos primeros ya han estado nominados, pero el novio de Lidia Torrent y la mujer de Dulceida se estrenan en la lista de nominados.

Dulceida le ha pedido a sus fans que entren a la app de Mediaset Infinity, que es gratuita, para darle su apoyo a Alba y salvarla de la expulsión: "Merece quedarse por lo buena superviviente que es y por todo lo que está aguantando, que pocas personas podríamos, está demostrando ser la más fuerte". La influencer ha mostrado que su mujer le dejó escrita una carta para cuando llegase este momento de la primera nominación y ha expresado lo duro que se le está haciendo vivir la experiencia desde el otro lado.

Dulceida también ha compartido el vídeo que Alba dejó grabado con sus amigas influencers, como Carla Flila y Susana Molina, para pedir el voto y así salvarse de la nominación. Muchos creadores de contenido han comentado que les encanta y que la van a apoyar, como Melyssa Pinto, Jonan Wiergo, Sara Guzmán o Luc Loren.

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Una noche difícil para Alba

Además de resultar nominada de manera directa por la líder de su grupo, Almudena Porras, Alba ha vivido una gala difícil porque en el cambio de equipos se ha visto apartada de sus grandes apoyos: Aratz Lakuntza, Ingrid Betancor, Jaime Astrain y Nagore Robles; pero seguirá viviendo con su gran rival, Claudia Chacón.

Jorge Javier Vázquez trató de bromear con ella, pero la influencer se mostró apenada por tener que convivir con la exparticipante de 'La isla de las tentaciones'.