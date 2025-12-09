Programas completos
'La isla de las tentaciones': Temporada 9 programa 17, completo
¡No te pierdas un programa más de 'La isla de las tentaciones 9'!: al completo
El beso de Darío con Cristina en la piscina de 'La isla de las tentaciones 9' tras su tenso 'espejo' con Almudena
Doloroso final en ‘El espejo’: Almudena se quiebra como nunca con Sandra Barneda tras ver a Darío en 'La isla de las tentaciones 9': "No voy a confiar en el amor nunca más"
Después del dramático reencuentro de Almudena y Darío ante el espejo, la pareja busca reasentarse en sus villas y continuar con la experiencia, mientras el triángulo Claudia - Gerard - Andrea sigue acaparando buena parte de la atención... y más después de que Claudia le confiese al tentador lo que siente por él.
Por otro lado, algunas 'parejitas' como Sandra y Andrea o Helena y Barranco traspasaran todos los límites posibles, haciendo sonar la 'luz de la tentación' en 'Villa Montaña' y llevando al extremo como nunca su experiencia en República Dominicana.
