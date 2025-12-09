Logo de telecincotelecinco
'La isla de las tentaciones': Temporada 9 programa 17, completo

P17 - Tras la tormenta La isla de las tentaciones Temporada 9 Programa 17
Después del dramático reencuentro de Almudena y Darío ante el espejo, la pareja busca reasentarse en sus villas y continuar con la experiencia, mientras el triángulo Claudia - Gerard - Andrea sigue acaparando buena parte de la atención... y más después de que Claudia le confiese al tentador lo que siente por él.

Por otro lado, algunas 'parejitas' como Sandra y Andrea o Helena y Barranco traspasaran todos los límites posibles, haciendo sonar la 'luz de la tentación' en 'Villa Montaña' y llevando al extremo como nunca su experiencia en República Dominicana.

