'La isla de las tentaciones': Temporada 9 programa 22, completo

Compartir







Tras un reencuentro cargado de tensión en la hoguera de confrontación, Rodri y Helena afrontan su decisión final, marcada por reproches antes de abandonar esta prueba de amor en República Dominicana. Además, llegan las esperadas hogueras mixtas, con Claudia, Almudena, Enrique y Juanpi, que, en primer lugar, protagonizan un encuentro a ritmo de temazos dejándonos un auténtico momentazo.

Pero ese momentazo es cuestión de segundos, puesto que la tensión no tarda en hacerse adueñarse del lugar, con Claudia y Almudena totalmente fuera de sí y estallando por completo contra Juanpi. Además, Juanpi hará un amago de irse ante los continuos gritos de Almudena, en una entrega en la que la pasión, las confesiones inesperadas y la emoción volverán a ser protagonistas, junto a alguna que otra escena subida de temperatura.