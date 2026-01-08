'La isla de las tentaciones': Temporada 9 programa 25, completo

¡No te pierdas el último programa de 'La isla de las tentaciones 9', al completo!

Andrea y Mara, protagonistas tras la inesperada decisión final de Juanpi y Sandra en su hoguera final de 'La isla de las tentaciones 9': "Quiero pensar en mí"

Llegan las hogueras finales y las decisiones definitivas que ponen punto y final a la experiencia en República Dominicana. Juanpi y Sandra tienen una confrontación explosiva; Andrea y Enrique se dicen todo pese al poco tiempo juntos; Gilbert y Claudia afrontan una montaña rusa de emociones; y Almudena y Darío estallan con duras confesiones.