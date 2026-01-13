'La isla de las tentaciones': Temporada 9 programa 27, completo

Compartir







Cuatro meses después, Claudia se reencuentra con Gilbert en un episodio lleno de confesiones, gritos y reproches que tiene que ser, en un momento dado, parado por Sandra Barneda tras el tremendo estallido de la participante ante Mari, la ex de Gilbert.

También se enfrentan a este complicado momento Sandra y Juanpi, con un Andrea revolucionando por completo el reencuentro y dando su versión de lo que ocurrió para que su relación junto a Sandra al salir de 'La isla de las tentaciones 9' se rompiera.

El peor momento de Enrique y Andrea

Enrique y Andrea, por su parte, cuentan el mal momento que pasaron nada más poner un pie en España y desvelan sus sorprendentes planes de futuro.

