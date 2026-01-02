Equipo Outdoor 02 ENE 2026 - 13:53h.

Nuestras celebridades favoritas han dado la bienvenida al 2026 de formas muy distintas: Isa Pantoja, Sofía Suescun, Makoke

Un bebé para Marta Peñate, un novio para Terelu y más deseos para los telecinqueros en el 2026

El paso del 2025 al 2026 no ha sido un cambio de hoja más en el calendario. Nuestras celebridades favoritas han dado la bienvenida a este Año Nuevo de formas muy distintas. De Isa Pantoja con su familia en Disney a Sofía Suescun nadando con tiburones en Las Maldivas. ¡Descubrimos estos y más ejemplos!

Sofía Suescun y su baño extremo entre tiburones

Sofía Suescun, ganadora de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes', ha dejado a sus seguidores sin palabras con su última publicación nadando entre tiburones en aguas cristalinas. En vez de tomar las uvas de forma convencional, la hija de Maite Galdeano ha elegido un viaje a las Maldivas, junto con su pareja Kiko Jiménez, para vivir esta aventura. "Nunca imaginé acabar así el año" ha confesado. Sin duda, una forma salvaje de arrancar con el 2026.

Anabel Pantoja y su paseo con Alma por la playa

Para Anabel Pantoja, la playa también ha sido su mejor opción en este inicio de año. Instalada en su paraíso particular de Canarias, la influencer ha compartido un comienzo de 2026 de lo más tierno, paseando por la orilla junto a su pareja, David Rodríguez, y su hija Alma. La exconcursante de 'Supervivientes' deja claro que, tras un año intenso, su mejor plan es el sonido de las olas y ver a su pequeña disfrutar del mar por primera vez.

Isa Pantoja viviendo en familia la magia de Disney

Cambiando totalmente de paisaje, Isa Pantoja ha optado por la ilusión de los más pequeños. La colaboradora ha viajado hasta Disney para dar la bienvenida al 2026 rodeada de magia, desfiles y el cariño de los suyos. Tras un año marcado por la distancia con su madre, la exconcursante de 'Supervivientes' se refugia en su marido, Asraf Beno, y sus hijos, demostrando que su prioridad absoluta es la estabilidad y la felicidad familiar.

Makoke, cena de gala en familia

Y para quienes prefieren algo más tradicional, como quedarse en casa pero celebrándolo por todo lo alto, Makoke ha organizado una cena espectacular en la que no ha faltado detalle, velas, decoración navideña y mucho cariño. Rodeada de sus hijos y de su prometido, Gonzalo, la colaboradora ha brindado por un 2026 lleno de amor y nuevos proyectos.

Marta Riumbau: sofá, biberón y calma

Marta Riumbau, también ha optado por quedarse en casa, pero ha preferido un comienzo de año mucho más relajado. La creadora de contenido ha compartido su plan de hoy.

Entre biberones, mantas y su ordenador demuestra que para ella el mejor recibimiento al 2026 es la paz de su hogar y el tiempo de calidad con su pequeña. Deja claro que no necesita grandes lujos para ser feliz, apostando por un año de paz mental y dejando atrás cualquier energía negativa del pasado.