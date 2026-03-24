El sexo de los bisnietos mellizos de Joan Manuel Serrat: su nieta Luna lo anuncia con una tarta

Celia Molina 24 MAR 2026 - 10:30h.

Luna Serrat, hija de Queco Serrat y nieta del famoso cantautor nacido en el mediterráneo, ha revelado el sexo de sus dos bebés

Joan Manuel Serrat, bisabuelo por partida doble: su nieta Luna Serrat anuncia que será madre junto a Dani Ceballos

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El pasado 9 de marzo, Luna Serrat, nieta del legendario cantautor Joan Manuel Serrat, anunció a través de las redes sociales que está esperando dos bebés junto a su pareja, el futbolista Dani Ceballos. Con unas románticas fotografías en las que ambos aparecen tocando la barriga de Luna y mostrando la ecografía del embarazo, la periodista comunicó que no solo están esperando un hijo, sino dos: "Lo soñamos tanto, que vino doble", escribió en su muro, recibiendo un sinfín de mensajes de felicitación.

Desde entonces, como creadora de contenido, Luna ha hecho varias publicaciones en torno a la evolución de su embarazo. Desde la compra de los primeros bodies hasta una declaración de amor a su novio, de quien ha recopilado sus mejores fotografías: " Nuestros pollitos aún no saben la suerte que tienen de tenerte como padre. Y yo aún no me creo la mía por poder compartirlo contigo", ha dicho en una de sus entradas, en las que añade varias fotos de su vida junto a Dani.

La pareja está esperando... ¡dos niñas!

Por último, la community manager, que también ha hecho sus pinitos cantando con la guitarra, ha publicado un vídeo en el que, por fin, revela el género de sus dos bebés. Como ya es tradición entre las influencers, para celebarar el 'gender reveal', las futuras mamás preparan algún tipo de perfomance en la que el color azul indica que el bebé será un niño y el rosa, una niña.

En el caso de Luna, ha preparado una tarta con la superficie blanca, sobre la que ponía la palabra "Twins". Al partirla, el color rosado del bizcocho ha revelado que la pareja está esperando ¡dos niñas!. Una noticia que ha causado el furor entre sus amigos y seguidores. "Primera tarta que hago en mi vida para resolveros la gran pregunta. Ahí va… nuestros pollitos son dos…", escribía la nieta de Serrat junto al vídeo de la cocción del dulce.

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Luna y Dani ya han escuchados los latidos de sus bebés

Entre los comentarios de esta entrada, en la que, tanto los seguidores de Luna como los de Dani, les han dado la enhorabuena por sus dos "princesas", destaca el mensaje de Lucía Serrat, hermana de Luna y también nieta del cantautor, que ha puesto varios corazones rosas para felicitar a los papás. Influencers como Estela Grande, que también acaba de ser madre de dos niños, ya le dieron la "bienvenida" al equipo de dobles mamás al enterarse de que estaba embarazada.

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Para quien no la conozca todavía, Luna es hija del primogénito de Serrat , Queco, que vive fuera de los medios y trabaja en producción de televisión. Además de tener una gran sensibilidad para la música, la influencer debutó en el cine en 2022, con un papel en el cortometraje 'Cuando (me) miras', que se alzó con el Premio del Público en el 27º Festival LesGaiCineMad a Mejor cortometraje o largometraje proyectado. Además de mostrar sus vida y sus logros en las redes sociales, también trabaja en teatro y es una experta Community Manager.