Celia Molina 30 MAR 2026 - 10:35h.

Antonio Morales, tercer hijo de la artista fallecida hace justo 20 años, se mantiene al margen de los medios de comunicación

Las hijas de Rocío Dúrcal recuerdan a su madre 20 años después de su muerte: de su hermano más desconocido a un homenaje

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El pasado 25 de marzo se cumplieron 20 años de la muerte de Rocío Dúrcal, conocida mundialmente por sus rancheras y por su tema 'La gata bajo la lluvia'. La cantante, que murió a causa de un cáncer de útero, dejó tres hijos que, aunque siempre han estado muy unidos en torno a su figura, habrían sufrido un "distanciamiento", según las últimas informaciones del programa 'Fiesta'.

La periodista Monika Vergara comunicó, el pasado fin de semana, que Antonio Morales, hermano de Carmen y Shaila, habría tenido una discusión con ellas, a raíz de una cuestión económica. "Han recibido un dinero importante y eso ha provocado que Carmen y Antonio se hayan distanciado. Antonio ha hecho un movimiento a su favor que ha molestado profundamente a sus hermanas", decía en exclusiva la colaboradora de 'Fiesta'.

El primer concierto de Rocío en México, remasterizado

El dinero del que habla podría venir de la remasterización del concierto que Rocío Dúrcal dio en México en noviembre de 1991. Con profunda emoción, sus hijos han promocionado la reemisión de este show en la pantalla grande (fue el primer concierto que la cantante dio en México en toda su vida), que ha sido posible gracias a la iniciativa de Sony Music y que se emitirá en los cines de varios países latinoamericanos.

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Tanto Carmen, como Shaila y Antonio han recordado a su madre en una fecha tan importante como el 20 aniversario de su muerte pero, ¿quién es Antonio Morales? , ¿Qué se sabe del hijo de la famosa artista?... Hay que señalar que, nada más publicarse la noticia del distanciamiento entre los hermanos, Carmen Morales aseguró que no existe ningún problema entre ellos: "Está todo bien. Shaila y yo nos dedicamos a esto de manera pública y él no, entonces parece que él está al margen y que nosotras estemos siempre juntas, pero, en realidad, estamos los tres", aseguró la actriz.

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Antonio recuerda constantemente a su madre en las redes

Efectivamente, Antonio mantiene un perfil mucho más discreto en cuanto a los medios de comunicación, disfrutando su vida privada junto a su mujer, Bárbara Suanzes y sus tres hijos. En su cuenta de Instagram, muestra acontecimientos importantes, como el 25 cumpleaños de sus mellizos, el paso de su hija al instituto o su aniversario de bodas. Y, cada poco tiempo, publica también un recordatorio de lo mucho que amaba a su madre, con quien muestra fotografías de su niñez y su madurez.

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Como no podía ser de otra manera, también la recordó el pasado día 25, en el 20 aniversario de su muerte: "Hoy hace 20 años que te fuiste, y cada uno de ellos retumba en mi cabeza, sin poder escapar de una realidad abrumadora e injusta. Para muchos eras la actriz, la cantante, la artista, la estrella, la “jefa”…. Para otros, la amiga, la hermana, la tía, la abuela…..Para mí, simplemente mamá. Te quiero mami", escribió en una desgarradora carta, que iba acompañada de un carrusel de fotografías de la vida y la exitosa carrera de la artista.