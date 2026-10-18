Puri Ruiz 18 OCT 2026 - 08:00h.

Los dos intérpretes, que se conocieron en 2014 y han trabajado juntos en varias ocasiones, no se prodigan demasiado en redes sociales, pero tampoco se ocultan de los focos

Los domingos, Romería o La bola negra entre las favoritas para los premios Rolling Stone del cine español

Compartir







Son dos de los actores de moda: ambos han trabajado juntos en 'El ser querido', lo último de Rodrigo Sorogoyen, y Raúl hiela la sangre como proxeneta en ‘El castillo’. A ella la conocimos en ‘El Príncipe’, la famosa serie de Telecinco, haciendo de espía francesa que colabora con el CNI, y él dio el gran salto a la fama en 2006 con ‘Azuloscurocasinegro’, la comedia dramática con la que debutó el director Daniel Sánchez Arévalo. Raúl Arévalo y Melina Matthews llevan su historia de amor con discreción: una historia que dura ya más de once años y que arrancó meses después de coincidir en un rodaje.

La primera toma de contacto en la que no pasó nada

Hay que remontarse a 2014 para encontrar el origen del amor que surgió entre ambos. Se conocieron en ‘Negociador’, una comedia de Borja Cobeaga basada en hechos reales que recoge las negociaciones que hubo entre ETA y el presidente del PSOE vasco entre los años 2006 y 2007. En aquel filme, Matthews daba vida a una traductora presente del proceso de negociación, y Arévalo, a su novio.

Sin embargo, no pasó nada en aquel momento; ambos tenían pareja. Además, tal como ha comentado el actor y director tiempo atrás, ni siquiera había un tiempo similar de rodaje: ella tenía uno de los papeles protagonistas y él apenas hacía un cameo. Un año después, en 2015, iniciaron una relación que dura hasta hoy. En 2017, Raúl manifestaba su deseo de trabajar al lado de Melina. Lo cierto es que ambos han tenido la oportunidad de trabajar juntos en varias ocasiones: después de ‘Negociador’, Raúl dirigió a su chica en un capítulo de la miniserie ‘Apagón’. También han formado parte del mismo elenco en ‘Donde caben dos’, la ya mencionada ‘El ser querido’, ‘Pizza movies’ (donde aparecen muy brevemente), ‘La habitación de al lado’, de Pedro Almodóvar o el thriller 'Black Beach'.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Una relación sólida con varios trabajos juntos

Precisamente del rodaje de esta última hay una anécdota divertida que Arévalo explicó a Àngels Barceló el año pasado: “Estábamos rodando Melina y yo una película en Canarias, y nos fuimos a un mercado. Había allí un restaurante de pescado fresco y empezamos a pedir. Entonces nos empezaron a sacar de más y nos invitaron a comer”. El intérprete, que reconocía que “no entendía nada”, explicó que alguien en el restaurante le dijo que le encantaba el trabajo actoral de ambos. Cuál no sería su sorpresa cuando les dijeron: “Nos encantáis en ‘Ocho apellidos vascos”. Los habían confundido con Dani Rovira y Clara Lago. “Tampoco los debía de conocer mucho porque los dos son veganos”, añadía Raúl.

Como pareja, han mantenido siempre una relación discreta, aunque tampoco se han escondido nunca: es habitual verlos juntos en alfombras rojas y tampoco ocultan su amor en redes sociales. “Es muy atento, sensible, me encantan sus valores por encima de todo”, decía la actriz de su pareja en una entrevista concedida a ‘LOC’. También calificaba a Raúl como “gracioso e inteligente”.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Raúl, por su parte, también ha declarado públicamente su admiración hacia el trabajo de Melina, y en algún momento ha manifestado su deseo de ampliar la familia. “Yo ahora estoy en un momento de mi vida en el que quiero ser padre”, confesaba a los medios en plena promoción de ‘El lodo’, película que protagonizó en 2021. Pero también reconocía que el trabajo te engulle y que tienes que elegir entre seguir adelante con tu vida profesional o parar.