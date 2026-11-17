Rocío Ponce 17 NOV 2026 - 08:00h.

Gastro ha entrevistado a la conocida creadora gastronómica Anna Terés por el lanzamiento de su nuevo libro 'Comer bien con Anna Recetas'

Coqui, la influencer que fusiona recetas españolas y asiáticas: "La que más ha sorprendido son las gyozas de croquetas de jamón"

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Cada día nos preguntamos, al menos tres o cuatro veces, qué hacer de comer. Un tiempo valiosísimo, una carga mental y una preocupación constante que nos persigue... Y aunque el desayuno y la merienda suelen ser más rápidos y sencillos, los almuerzos y las cenas nos generan mucha más ansiedad. Queremos recetas que sean rápidas, baratas, fáciles de hacer, que estén deliciosas y, si puede ser, que también sean saludables.

Muchas de ellas son de Anna Terés, una de las creadoras gastronómicas más seguidas en español (4 millones de seguidores en Instagram, 4,4 millones en YouTube y 1,3 millones en TikTok), que acaba de lanzar un nuevo libro, 'Comer bien con Anna Recetas fáciles'. Anna ha convertido la cocina casera en todo un fenómeno digital que ha trasladado también a las páginas de esos libros de recetas que siempre queremos tener a mano.

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Los que se te manchan de aceite, los que tienen las páginas algo dobladas... En su tercer libro reúne 329 recetas explicadas paso a paso para responder a esa pregunta que todos nos hacemos: «¿Qué hago hoy de comer?». Opciones tradicionales, propuestas exprés, platos para el día a día y otros más especiales para sorprender a nuestros invitados. Eso sí, todas ellas siguen la filosofía que ha convertido a Anna en un referente: ingredientes fáciles de encontrar, explicaciones sencillas y recetas que funcionan.

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Tu cocina es tradicional y cercana, pero ¿ha cambiado o evolucionado de algún modo desde que abriste tu blog en 2014?

La verdad es que, desde que abrí el blog, mi cocina ha evolucionado bastante. Al principio hacía todas las recetas que preparaba en casa. Aprovechaba que tenía que hacer la comida para hacerle una foto y subirla al blog. Después empecé a planificar las recetas que iba a preparar para grabarlas, independientemente de que nos las fuéramos a comer ese día u otro. Y luego todo evolucionó muy rápido. Creé el canal de YouTube, empecé con los reels en Instagram y los vídeos cortos, y amplié el equipo con una persona que es cocinera y me echa una mano. Me suelo inspirar en recetas que veo, recetas que conozco o cosas que pruebo en restaurantes, pero llegó un momento en el que eran tantas las ideas y las recetas que publicaba a diario que necesitaba un poco de apoyo.

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Pese a esa base fuerte de tradición, ¿te dejas llevar a veces por las tendencias o las recetas virales?

La verdad es que sí me gusta ir viendo qué recetas son virales, porque se descubren cosas curiosas y vas viendo qué le interesa a la gente. Incluso cuando veo una receta que me parece curiosa, después empiezo a verla multitud de veces. Algunas son recetas supersimples con 3 o 4 ingredientes; ni siquiera son recetas elaboradas. Ahora está de moda, por ejemplo, una receta de chocolate a la que le ponen una nuez encima y se mete al horno; luego se deja enfriar… y ya tienes chocolate con nueces. La verdad es que la cosa resulta curiosa, pero en mi caso, no me gusta replicar una receta que ya ha hecho todo el mundo. Prefiero pensar más recetas que funcionan en el día a día, pero que lleven un poco más de elaboración.

¿Por qué piensas que, pese a tanta fusión de gastronomías, a los emplatados artísticos, etc., los platos de siempre, los que nos devuelven a los aromas de la infancia, siguen triunfando en las cocinas españolas?

Yo creo que, al final, la comida se hace para comer todos los días y para disfrutar. Una cosa es que un día especial hagamos algo un poquito más elaborado, que no tiene por qué ser difícil, sino que simplemente nos entretengamos más tiempo y cuidemos la presentación. Y otra muy distinta es lo que buscamos para el día a día. Al final, queremos que sean platos que, haciendo una o dos elaboraciones, pueda comer toda la familia y que incluso podamos dejar preparado para el día siguiente, para congelar… Siempre he pensado que ahí está el secreto de la cocina tradicional. También pienso que el precio de la compra es otro de los factores que nos hacen descartar determinados ingredientes. Por eso hay que pensar formas de hacer platos sabrosos con alimentos más básicos. Al final, la mayoría de nuestras recetas son para el día a día o para un domingo. Luego está la Navidad, que ya es un tema especial.

¿A qué te dedicabas antes de centrarte en la cocina y cómo has vivido el éxito en redes sociales?

Antes de dedicarme a la cocina, estudié Geografía e Historia y trabajé tres años como profesora en un centro. Después no me volvió a salir trabajo de profesora, así que trabajé bastantes años como comercial en una inmobiliaria y luego vendiendo publicidad en un periódico. He trabajado mucho como comercial. El éxito lo he vivido con mucha naturalidad porque ha sido fruto del trabajo del día a día. Los seguidores iban aumentando poco a poco. No es que se te viralicen 50 recetas, sino que alguna vez se viraliza una, tienes mucho alcance y aparecen nuevos seguidores. Otro día se te viraliza otra… y si te implicas y lo que haces gusta, la gente se queda y repite. Lo he vivido con naturalidad porque en ningún momento he dejado de hacer mi vida, de ocuparme de mi casa, de mi familia y de mis hijos.

Esto se ha convertido en un trabajo, con un lugar de trabajo concreto y un horario que me marco. La verdad es que tampoco soy muy consciente del alcance que tengo ni de la admiración que puedo llegar a generar en otras personas. Yo me siento igual que antes. Sí que es cierto que esto me ha llevado a vivir experiencias que me parecen increíbles y a conocer a personas que antes me parecían inalcanzables. En ese sentido sí que noto la diferencia, pero mi vida, en el día a día, sigue siendo la misma.

Aseguras que con una buena explicación cualquiera puede cocinar. Entonces, ¿qué crees que retiene a muchas personas de lanzarse a cocinar más?

Yo creo que una de las cosas es la falta de tiempo. La vida actual nos obliga a pasar muchas horas fuera de casa. Los niños, por ejemplo, pasan muchas horas fuera, entre el colegio y las actividades extraescolares. Muchos se quedan al comedor y ya no tienen ese contacto con la cocina que teníamos cuando, al menos yo, era pequeña. Antes veías a la abuela preparando las croquetas por la tarde o cómo el sábado se empezaba a preparar la carne para los macarrones del domingo. Se vivía mucho en la cocina. La cocina era el centro de reunión de la casa.

Hoy en día, en cambio, cocinar se ha convertido muchas veces en un trámite, por la falta de tiempo y también por la falta de ganas. También es cierto que ahora se come mucho fuera de casa. A mí nunca me llevaron a un restaurante cuando era pequeña y ahora los niños han ido a cientos de restaurantes; lo ven como algo normal. Ahora es al contrario; en ocasiones les dices de salir a comer y te ponen mala cara, prefieren comer algo sencillo en casa antes que ir a un restaurante sin saber si les va a gustar lo que van a pedir.

¿Por qué dirías que se ha perdido ese placer de cocinar en casa?

Por lo que te comentaba, sobre todo, por la falta de tiempo. Hoy en día tenemos todo tipo de ingredientes a nuestro alcance y unas cocinas que da gusto ver, tanto por el espacio como por los aparatos que tenemos. Pero hay que dedicarle tiempo, hay que tener paciencia, probar… y esto es algo que se ha perdido. Vivimos acelerados y priorizamos muchas veces la practicidad. También influye cómo ha cambiado la forma de socializar. Salimos más a comer con amigos, con familia… Probar restaurantes se ha convertido en un plan de ocio. Yo creo que va por ahí: la vida se desarrolla mucho fuera de casa.

¿Cuál es tu ritual cuando te pones a cocinar en casa? Por ejemplo, ¿eres de las que pone música, toma algo de vino, escucha un pódcast...?

Suelo dejar la televisión puesta y, a veces, también me pongo algún pódcast o algún vídeo de YouTube, pero vídeos largos que duren un buen rato. No tengo ningún ritual especial. Te diría que cuando cocino para grabar algún vídeo sí necesito sacar todo y tener los ingredientes preparados, pero cuando cocino en casa los voy sacando poco a poco, voy improvisando más.

De las recetas que compartes, haznos un menú ideal: aperitivo, principal y postre. Uno que creas que es infalible para una comida familiar.

Para una comida familiar, yo haría primero unos buenos entrantes, alguna cosa que hayamos preparado en casa. Pueden ser unos tigres, unas croquetas o algunos hojaldres con algo encima. Siempre se puede acompañar con alguna tabla de quesos… Luego, como plato principal, soy muy partidaria de hacer pasta; los macarrones gratinados y los canelones nunca fallan. Así que vamos a poner unos canelones para triunfar. Y de segundo pondría alguna receta de pollo con salsa. De postre, unas milhojas, unos buñuelos o una crema catalana.

¿Qué truco de cocina aprendiste en tu hogar y sigue ayudándote?

Un truco de casa de toda la vida es que, cuando tienes invitados, hay que intentar preparar todo lo que se pueda el día anterior y elegir recetas que puedas dejar hechas. Por ejemplo, platos a los que solo les falte ponerles una salsa por encima, gratinar o calentar, y que queden bien. De esta manera, el día que tienes invitados puedes dedicarte a organizar la casa, preparar la mesa y todo lo demás. Sin tanto estrés.

¿Qué libros de cocina hay en tu estantería? ¿Cuál es al que siempre vuelves?

No tengo un solo libro al que siempre vuelva. En mi estantería hay muchos libros de cocina tradicional, libros de Karlos Arguiñano y de otros chefs a los que admiro y bastantes de cocina tradicional catalana. Tengo también otros libros temáticos y, como desde las editoriales me suelen enviar las novedades, suelo elegir bastantes que sean diversos y que me permitan conocer otro tipo de elaboraciones. Y, sobre todo, guardo con mucho cariño los libros de mis amigos y compañeros, otros creadores de contenido que, cuando sacan un libro, me hacen llegar un ejemplar.

Quique Dacosta ha realizado tu prólogo. ¿Qué valoras especialmente de su cocina y qué ha supuesto para ti que respalde este libro?

A Quique Dacosta lo admiro muchísimo. Tiene una gran creatividad y una manera de presentar sus platos muy elegante, como es él. Pero lo que más me gusta de Quique es que, desde un pueblo, porque al final Dénia es un pueblo, él tiene su sede, su restaurante y su casa. No ha perdido la esencia. Y eso se nota en el trato personal, es una persona muy cercana, atenta y generosa con la profesión. Por eso me apetecía mucho que prologara él el libro. Y no lo dudó ni medio minuto.

¿Qué diferencian estas más de 300 recetas de las que proponías en tu anterior libro, por ejemplo?

En este libro he procurado incluir más postres. Siempre me suelo quedar un poquito corta con los postres porque me lío con lo salado y dejo la parte dulce bastante reducida. Aquí sí que hay una buena cantidad de postres. De hecho, podrían constituir un libro por sí solos. Por lo demás, hay más variedad de todo: más arroces, más entrantes, más carnes... Y, sobre todo, la idea era que fueran recetas muy diferentes entre sí, y que el libro funcionara por sí solo, sin necesidad de tener el anterior.

El título del libro es 'Comer bien'. ¿Crees que hay muchas personas que sienten que no comen bien?

Yo creo que sí, hay muchas personas que sienten que no comen bien… pero porque muchas veces tenemos un concepto equivocado de lo que es “comer bien”. Se puede comer bien yendo a lo sencillo, a lo conocido, a lo que sabes que te sienta bien, a las recetas tradicionales, a los ingredientes de toda la vida… y también se puede comer bien con cocina más elaborada. No son incompatibles. Lo importante es usar productos de calidad, productos cercanos a la tierra, naturales.

Este libro está pensado para que sea libro de consulta. Para que, cuando te canses de lo que sueles cocinar habitualmente puedas buscar alternativas para tu día a día. Además, como hay muchas fotos en el libro, con un simple vistazo uno se pueda inspirar y pensar: «Me apetece hacer esto». También he procurado que las listas de ingredientes sean bastante cortas y que los pasos sean breves y concisos. Así, las personas que no están habituadas a cocinar o que tienen falta de ideas, pueden encontrar una motivación al ver que el resultado puede ser muy bueno con “muy poco”. Porque, si algo tiene este libro es que, con sus recetas, la gente va a comer muy bien y muy rico.